Atrium Shopping convida público para cair na folia com bailinhos de Carnaval para crianças e pets

O Atrium Shopping apresenta uma programação especial para celebrar o Carnaval com muita diversão, música e atividades para toda a família. Entre os dias 1 e 4 de março, sempre a partir das 15h, o empreendimento realiza bailinhos infantis, concurso de fantasias, desafios de cabelo maluco e até um evento dedicado aos pets. As atrações garantem a folia para crianças, adultos e seus companheiros de quatro patas.

A festa começa no sábado, dia 1, com o bailinho infantil e concurso de fantasias, onde os pequenos foliões podem desfilar seus trajes mais criativos ao som das tradicionais marchinhas, das 15h às 17h, no Piso 2.

No domingo, dia 2, é a vez do concurso de cabelo maluco, que promete muita cor e diversão com penteados inusitados, acompanhados de um animado bailinho infantil, também das 15h às 17h, no Piso 2.

Na segunda-feira, dia 3, pais, mães e filhos podem entrar juntos na brincadeira com o bailinho infantil com concurso de fantasia em família, um desfile onde vale tudo: fantasias combinadas, temáticas ou personagens favoritos. O importante é participar e aproveitar a folia. O evento acontece das 15h às 17h, no Piso 2.

Por fim, na terça-feira, dia 4, o empreendimento encerra a programação com chave de ouro com muita música e animação, convidando os clientes para um divertido bailinho pet com concurso de fantasia, em parceria com a loja Estrela do Lar, das 16h às 17h, no Dog Point, localizado no Piso Térreo.

Os concursos de fantasia e bailinho contam com o apoio da Toy Life e não precisam de inscrição prévia. Todas as atividades são gratuitas, e os kits disponibilizados são limitados e serão entregues por ordem de chegada aos primeiros participantes.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para toda família aproveitar o carnaval no empreendimento, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em um centro de compras com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André