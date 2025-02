Happy Day Circus apresenta o espetáculo “Disney Magic Show” no feriado de carnaval

Tem pipoca, tem risada, tem emoção e tem… magia! No feriado de Carnaval, de 28 de fevereiro a 4 de março, o Happy Day Circus abre suas cortinas para um espetáculo que promete encantar toda a família. O Disney Magic Show chega a Santo André trazendo os personagens mais queridos das animações para um show repleto de surpresas, luzes, música e, claro, muita diversão.

No meio do picadeiro, Moana enfrenta as ondas, Buzz Lightyear decola para o infinito e além, Simba ruge com toda a sua força e Elsa espalha sua magia congelante. E não para por aí. A Família Madrigal, Divertidamente, A Bela e a Fera e a Turma do Mickey também marcam presença neste espetáculo que mistura fantasia e circo de um jeito que você nunca viu antes.

Além de mergulhar nas histórias mais amadas da Disney, o circo entra em cena com números surpreendentes de malabaristas, trapezistas, acrobatas e contorcionistas, enquanto o Globo da Morte desafia três motociclistas a acelerarem juntos, realizando manobras radicais de tirar o fôlego. Palhaços garantem as risadas do público, e a trilha sonora embala cada momento de magia e encantamento.

Com uma estrutura de 5mil m², o maior circo da América Latina, está com sua lona armada ao lado do Atrium Shopping, pronto para receber crianças e adultos em um espetáculo que une tradição circense e tecnologia em um ambiente completamente imersivo.

As apresentações acontecem na sexta-feira (28/02) às 20h; no sábado (01/03) e domingo (02/03) às 16h, 18h e 20h; na segunda-feira (03/03) às 20h; e na terça-feira (04/03), feriado, às 16h, 18h e 20h. Cada espetáculo tem duração de 90 minutos. Para tornar a experiência ainda mais completa, o circo conta com uma praça de alimentação recheada de delícias clássicas como pipoca, cachorro-quente, algodão doce, churros, maçã do amor e muito mais.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou na bilheteria do circo. Crianças com até 12 anos pagam 10,00 reais. Já estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada. As vagas são limitadas à lotação máxima do local por sessão.

Serviço

Evento: Happy Day Circus

Classificação: Livre

Data: 28 de fevereiro a 04 de março

Horário: Segundas, quartas, quintas e sextas às 20h – Sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h.

Ingressos: Sympla e Bilheteria do circo

Local: Av. Alexandre de Gusmão, 2, ao lado do Atrium Shopping

Observação: Crianças com até 12 anos pagam apenas 10 reais. Já estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e pessoas com deficiência pagam meia entrada.