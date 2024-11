Disney on Ice: Aventuras na Estrada confirma temporada no Ginásio do Ibirapuera em 2025

A temporada de Disney On Ice: Aventuras na Estrada está confirmada em São Paulo! A venda dos ingressos começa no dia 28 de novembro, às 14h, em disneyonice.uhuu.com e em pontos autorizados. A temporada 2025 conta com o apoio RAM®, a maior marca de Pickups do Brasil.

O espetáculo levará as famílias em uma viagem encantadora, cheia de momentos mágicos e imersivos através de histórias clássicas e sucessos recentes da Disney. Em 2025, o show de patinação multigeracional será apresentado em três capitais: Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista o espetáculo desembarca dia 5 de junho, no Ginásio do Ibirapuera.

Disney On Ice: Aventuras na Estrada

Uma jornada cheia de aventuras na estrada com Mickey Mouse e seus amigos levarão o público ao mundo mágico dos personagens favoritos de várias gerações. Plot twists emocionantes te esperam enquanto Mickey, Minnie, Pateta e outros personagens se divertem no gelo.

Veja o mundo sobre os telhados de Londres com Mary Poppins, Jack e seu grupo de limpadores de chaminés. Ajude Moana em sua missão de restaurar o coração de Te Fiti na ensolarada ilha de Motu Nui. Junte-se aos Incríveis e vença o vilão que voltou a atacar. Se aventure em um safári e tire fotos inesquecíveis de chitas e macacos selvagens enquanto Simba, Timão e Pumba atravessam as Terras do Reino. Conheça montanhas cobertas de neve com a história de Ana e Elsa, as irmãs que aprendem sobre o amor verdadeiro. Descubra um mundo totalmente novo ao se transportar para o desfile de Aladdin, repleto de acrobacias deslumbrantes, momentos mágicos com o Gênio da Lâmpada e um grande sucesso interpretado pela princesa Jasmine que deixará o público fascinado.

Junte-se a Woody e Betty em um divertido passeio pelo parque de diversões enquanto procuram seu novo amigo, Garfinho. Cante junto com Mickey e seus amigos e recebam Merida, Bela, Ariel, Mulan e Tiana em uma lindo número sobre patins.

As famílias devem se preparar para uma experiência inesquecível e surpreendente, além de interações de pertinho com os personagens em Disney On Ice: Aventuras Na Estrada.

SERVIÇO SÃO PAULODisney On Ice – Aventuras na Estrada

Apoio: RAM®Data: 5 a 15 de junho de 2025

Local: Ginásio do Ibirapuera (Rua Manoel da Nóbrega, nº 1361, Ibirapuera, São Paulo

Duração: 1h45 (com intervalo de 15 minutos)

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.



Sessões

05/06 19h30 06/06 19h30 07/06 11h 08/06 18h



Valores lote 1:Vip central: a partir de R$486,00 + taxas

Vip direita: a partir de R$468,00 + taxas

Vip esquerda: a partir de R$468,00 + taxas

Especial direita: a partir de R$ 414,00 + taxas

Especial esquerda: a partir de R$414,00 + taxas

Ouro direita:a partir de R$195,00 + taxas

Ouro esquerda: a partir de R$195,00 + taxas

Lateral inf. direita: a partir de R$150,00 + taxas

Lateral inf. esquerda: a partir de R$150,00 + taxas

Premium superior: a partir de R$185,00 + taxas

Prata direita: a partir de R$125,00 + taxas

Prata esquerda: a partir de R$125,00 + taxas

Lateral sup. direita: a partir de R$70,00 + taxas

Lateral sup. esquerda:a partir de R$70,00 + taxas



Descontos

50% Meia Entrada conforme lei (limitado a 40% do total disponível para venda)

30% Clientes Disney (news): Válido para todos os setores “Exceto Vip e Especial Central, Direita e Esquerda”. Com exceção **sessões de sábado, domingo e feriados

30% Sessão de Estreia: “Exceto Vip e Especial Central, Direita e Esquerda”. (Desconto Estreia) 15% de desconto abertura de vendas: Publico Geral – Início das vendas xx de novembro até xx/12 válido para todos os setores exceto “Exceto Vip e Especial Central, Direita e Esquerda”. Com exceção **sessões de sábado, domingo e feriados (Abertura de Vendas).

30% desconto para sócios CLUBE OPUS: Limitado a 3 ingressos por sócio e limite de 40 ingressos por sessão. Exceto nas sessões de sexta à noite, sábado, domingos e feriados e dos setores (Vip e Especial de todas as sessões).

15% Público Geral – Início das vendas 29 de novembro até 31/12 Válido para todos os setores exceto “Exceto Vip Central, Direita e Esquerda”. Com exceção **sessões de sábado, domingo e feriados (Abertura de Vendas).