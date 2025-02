Playcenter Family celebra carnaval com programação especial para crianças

O Playcenter Family, localizado no Grand Plaza Shopping, preparou uma programação especial para celebrar o Carnaval com muita diversão para toda a família. De 28 de fevereiro a 4 de março, o parque oferecerá atrações temáticas, oficinas interativas e experiências encantadoras para o público infantil, garantindo um ambiente seguro e lúdico para os pequenos foliões.

Entre os destaques, o tradicional Bloquinho do Play promete animar a criançada com um desfile repleto de cores, confetes e personagens caracterizados. A cada dia, em dois horários (14h e 18h), monitores fantasiados e os icônicos Chocomonstros lideram o cortejo pelo parque, convidando os visitantes a embarcarem na folia.

Além disso, o Playcenter Family promove a Oficina de Máscaras, onde as crianças poderão soltar a criatividade e personalizar seus próprios adereços carnavalescos com materiais diversos, como glitter, EVA e canetinhas coloridas. A ação acontece em sessões entre 12h e 16h, com monitores especializados para auxiliar os pequenos foliões.

Para registrar os momentos especiais, os visitantes também poderão participar da Sessão de Fotos com os Chocomonstros, que acontece a cada 30 minutos em um espaço reservado para encontros com os personagens do parque.



E como Carnaval é época de fantasia, as crianças que visitarem o parque fantasiadas serão presenteadas com um Vale Bônus para brincadeiras em uma próxima visita, além de um vale-pipoca mediante a compra de uma pipoca de tamanho G pelo grupo familiar. Além disso, especialmente durante o Carnaval o público poderá saborear a Pipoca Carnavalesca, uma versão especial do clássico snack do parque, com toque de glitter comestível para deixar a experiência ainda mais divertida e temática

A unidade do Grand Plaza Shopping ainda está oferecendo pacotes promocionais exclusivos com Playcard de 4 horas de diversão ilimitada (exceto gruas de prêmios):



– 2 Pessoas – R$ 60 cada – R$ 120 no total

– 3 Pessoas – R$ 55 cada – R$ 165 no total

– 4 Pessoas – R$ 50 cada – R$ 200 no total

– 5 Pessoas – R$ 48 cada – R$ 240 no total

As vendas serão realizadas apenas pelo Playmania a partir do dia 14 de fevereiro de 2025.

A iniciativa do Playcenter Family visa oferecer uma opção diferenciada de entretenimento para as famílias durante o feriado, criando momentos inesquecíveis para pais e filhos. Com uma programação repleta de atividades lúdicas e interativas, o parque se consolida como uma das melhores alternativas para quem busca diversão segura e acessível no Carnaval.

Para mais informações sobre horários e ingressos, acesse o site oficial do Playcenter Family.