A GRU Airport, responsável pela administração do Aeroporto de Guarulhos, enfrentou um processo administrativo sancionador da Anac devido ao atraso na implementação do “people mover”, um sistema de trem que conectará a estação da CPTM aos terminais de passageiros. O sistema, inicialmente prometido para o primeiro trimestre de 2023, teve seu início das operações adiado várias vezes, com a apresentação agora prevendo a inauguração até fevereiro de 2024. Contudo, a Anac alertou que o prazo final para a operação é 18 de fevereiro, atribuindo os atrasos a problemas construtivos e tecnológicos.

A Aerom Sistemas de Transporte, encarregada da implantação, informou que a entrega da pré-operação em janeiro, mas não especificou uma data para o início das operações com passageiros. O projeto do aeromóvel é uma obrigação contratual de entrega, e a demora na entrega pode resultar em penalizações financeiras. Com capacidade para transportar até 2.000 usuários por hora e uma extensão de 2,7 km, o sistema promete melhorar o acesso ao aeroporto, que atualmente exige o uso de ônibus gratuitos para cobrir a distância entre os terminais e a estação da CPTM.

A desconexão do transporte público ao aeroporto sempre gerou insatisfação, sendo criticada por ex-governadores e gerando expectativas durante eventos como a Copa do Mundo de 2014. A construção do visto “people mover” não apenas facilita o deslocamento dos passageiros, mas também atende à demanda crescente por transporte eficiente na região metropolitana de São Paulo. A Anac segue monitorando as obras para garantir que o prazo estipulado seja cumprido.