Criminosos extorquem passageiros e motoristas no Aeroporto de Guarulhos

Investigação da Polícia Civil revela um esquema de extorsão que vem sendo praticado por falsos motoristas de aplicativos na saída do Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos. As imagens obtidas pela equipe do programa Fantástico mostram claramente a violência empregada pelos criminosos contra motoristas legalizados que tentam denunciar essa prática ilícita.

Os chamados “arrastadores” operam de forma coordenada, coagindo passageiros a pagarem valores exorbitantes, chegando a 70 vezes o preço normal da corrida. Além das ameaças verbais, os criminosos também intimidam taxistas e motoristas de aplicativo que atuam dentro da legalidade.

O programa Fantástico acompanhou esse esquema por três meses, analisando mais de 30 boletins de ocorrência, com nove registros apenas em 2024. A investigação revelou a participação de falsos seguranças e uma mulher que atua persuadindo turistas estrangeiros.

A prefeitura de Guarulhos informou que, em 2024, já foram apreendidos mais de 120 veículos clandestinos operando na área. Uma das vítimas relatou que foi cobrada R$ 4.999 por uma corrida que normalmente custaria R$ 70. Outra testemunha contou ter recebido uma ligação de um golpista que ameaçou reter seu filho caso não realizasse uma transferência bancária no valor de R$ 700.

As imagens exclusivas da reportagem também mostram confrontos entre os criminosos e motoristas legalizados, algumas situações envolvendo grupos numerosos. Um relatório de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, datado de 2021, já apontava a existência de uma organização criminosa com uma frota irregular superior a 100 veículos, movimentando cerca de R$ 3 milhões naquele ano.

De acordo com Flávio Catarucci, porta-voz da PRF-SP, as abordagens realizadas pelas equipes policiais revelaram um grande número de pessoas se apresentando como motoristas de aplicativo sem estarem logadas em plataformas legítimas. As autuações resultantes dessas operações também revelaram casos relacionados ao porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

A Polícia Civil planeja entrar em contato com a PRF para aprofundar as investigações iniciadas em 2021. A Gru Airport, concessionária do aeroporto, declarou que não possui autoridade policial e que a fiscalização dos motoristas é realizada exclusivamente pelas autoridades competentes.

Um dos passageiros lesados, Luiz Felipe Gomes, relatou sua experiência: “Um golpista se apresentou como motorista credenciado do aeroporto e ofereceu um carro luxuoso. Ao final da corrida, o valor cobrado foi R$ 542, muito acima dos R$ 100 esperados. Fui forçado a permanecer no veículo com minhas malas”.

O indivíduo responsável pelo golpe em Luiz Felipe é Geraldo Ferreira Júnior. Após extorquir o produtor musical, ele continuou suas atividades criminosas e foi flagrado cobrando R$ 870 por um trajeto semelhante pouco tempo depois. Condenado por estelionato a um ano de prisão, sua pena foi convertida em doação de cestas básicas devido ao fato de ser réu primário. No entanto, até dezembro deste ano, ele ainda estava ativo no aeroporto.

Em outra situação registrada pela equipe do Fantástico, Geraldo cobrava R$ 543 por uma corrida até um bairro próximo ao aeroporto, uma quantia desproporcional ao custo habitual da viagem. Celso Araujo Sampaio de Novais também foi identificado como um dos arrastadores; ele foi filmado coagindo passageiros que questionavam suas práticas ilegais e recentemente se tornou alvo da mídia após ser fatalmente atingido em um ataque armado relacionado ao crime organizado.

A reportagem tentou contato com os suspeitos mencionados, mas não obteve resposta.