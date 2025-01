ATP divulga lista oficial para o Rio Open 2025 Fonseca entre os destaques

A ATP divulgou nesta terça-feira a lista completa de jogadores que disputarão a décima primeira edição do Rio Open apresentado pela Claro. Alexander Zverev, o número 2 do mundo, Holger Rune, 13º do ranking, Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, a sensação João Fonseca e o atual campeão Sebastian Baez são os destaques do ATP 500 brasileiro, que será disputado entre os dias 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Zverev, o líder da lista, fará sua estreia no Rio Open. O segundo melhor tenista do mundo, com 22 títulos em sua carreira, incluindo o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e dois ATP Finals, é considerado um dos principais nomes da sua geração. Com oito de seus 22 títulos conquistados no saibro, Sascha, como é conhecido, também foi finalista de Grand Slams em duas ocasiões: US Open 2020 e Roland Garros 2024.

Outro estreante será o dinamarquês Holger Rune, 13º no ranking mundial. Com apenas 21 anos, Rune teve uma ascensão meteórica, chegando a ser o 4º melhor do mundo após uma excelente temporada de 2023, com finais nos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, e uma série de bons resultados, como o campeonato em Munique e quartas de final em Roland Garros e Wimbledon.

O italiano Lorenzo Musetti, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, retorna ao Rio Open em busca de seu primeiro título no torneio. Com apenas 22 anos, Musetti se tornou uma das estrelas do circuito, sendo ex-número 1 do mundo no juvenil e atual número 15 no ranking ATP. Ele também foi semifinalista em Wimbledon 2023.

João Fonseca, o jovem fenômeno carioca, recebeu convite para a chave principal após uma série de conquistas importantes, como o título do Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra, além de vencer Andrey Rublev, o 9º do mundo, no Australian Open. Aos 16 anos, Fonseca foi o quadrifinalista mais jovem da história do Rio Open em 2024.

Outros brasileiros garantidos na chave principal são Thiago Wild, atual 79º do mundo, e João Lucas Reis, classificado para o qualifying. Sebastian Baez, o atual campeão, tentará se tornar o primeiro bicampeão da história do torneio.

“Nesta 11ª edição, estamos trazendo duas grandes novidades, Zverev e Rune, além de Musetti, medalhista olímpico e consolidado no top 20. Do lado brasileiro, temos nomes fortes como Wild e Fonseca, com reais chances de ir longe”, afirmou Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

A chave de simples do Rio Open 2025 contará com 32 vagas, com 23 classificações diretas pelo ranking e três convites da organização. O qualifying ocorrerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, com entrada gratuita.