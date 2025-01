Rio de Janeiro enfrenta calor extremo de 41°C

No feriado dedicado a São Sebastião, padroeiro da cidade, o Rio de Janeiro está prestes a vivenciar o terceiro dia consecutivo com temperaturas elevadas, atingindo a marca de 41°C nesta segunda-feira (20).

Segundo informações do Alerta Rio, sistema meteorológico da prefeitura, as regiões norte e oeste da cidade devem registrar esses altos índices térmicos. Na Barra da Tijuca, uma das áreas litorâneas mais conhecidas, os termômetros marcam 40°C. Já na zona sul, que abriga famosas praias como Flamengo, Urca, Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado, a temperatura deve ficar em torno de 39°C.

A previsão para o dia indica céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas no final da tarde até o início da noite. Os ventos devem ser fracos a moderados, com maior intensidade durante a tarde.

Desde sexta-feira (17), a cidade se encontra no nível 3 de calor (NC3) em uma escala que vai até 5. Essa classificação é atribuída quando há registros de altas temperaturas (entre 36°C e 40°C) com expectativa de manutenção ou aumento por pelo menos três dias consecutivos.

No sábado (18), o bairro de Irajá, localizado na zona norte, alcançou impressionantes 41,5°C, tornando-se a temperatura mais elevada do ano e marcando a primeira ocorrência em 2025 de temperaturas superiores a 40°C na cidade. No domingo (19), os termômetros registraram uma leve queda para 41°C; no entanto, a sensação térmica, que considera fatores como umidade e vento, chegou a impactantes 48,9°C.

Para terça-feira (21), as previsões são ainda mais alarmantes, indicando que os termômetros podem alcançar os 42°C.

A prefeitura do Rio recomenda algumas medidas para mitigar os efeitos do calor extremo:

Aumentar a ingestão de água e sucos naturais sem açúcar mesmo na ausência de sede;

Evitar bebidas alcoólicas e aquelas com alto teor de açúcar;

Minimizar a exposição ao sol entre as 10h e as 16h;

Utilizar protetor solar para proteger a pele contra os raios UV;

Proteger crianças com chapéus;

Buscar atendimento médico em caso de mal-estar ou sintomas relacionados ao estresse térmico.

No âmbito das celebrações religiosas, o feriado em homenagem ao padroeiro começou com a tradicional Corrida de São Sebastião, que ocorreu nas ruas do Aterro do Flamengo às 7h. Às 9h, Dom Orani Tempesta, cardeal e arcebispo do Rio, conduziu uma missa no Santuário Basílica de São Sebastião na Tijuca. Este santuário abriga relíquias significativas da história carioca, incluindo a imagem do padroeiro e os restos mortais do fundador da cidade.

Às 16h está programada uma procissão que partirá do santuário em direção à Catedral Metropolitana, cobrindo um percurso de pouco mais de quatro quilômetros. A chegada está prevista para as 18h e será seguida pelo Auto de São Sebastião em frente à catedral. Em seguida, haverá uma missa solene celebrada por Dom Orani.

Segundo a tradição católica, São Sebastião foi um soldado romano que viveu no século III em Milão. Conhecido por sua fé inabalável, ele enfrentou perseguições severas que culminaram em sua execução por flechadas. Contudo, sobreviveu após ser socorrido por uma mulher.