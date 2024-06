Atletas 60+ da Prefeitura de São Paulo participam dos Jogos da Melhor Idade no ABC

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), vai enviar uma delegação de 125 atletas para os 26º Jogos da Melhor Idade, que serão realizados entre 24 e 30 de junho, em São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no ABC. Os representantes de São Paulo são os “campeões” dos Jogos Municipais da Pessoa Idosa (JOMI), disputados em março na capital.

A abertura do JOMI Etapa Regional será na próxima segunda-feira (24), às 14h, em São Caetano, no Teatro Paulo Machado de Carvalho.

O evento vai reunir cerca de 2 mil participantes, entre atletas e comissões técnicas de 22 cidades paulistas.

A SEME terá representantes nas 14 modalidades que serão disputadas: Atletismo, Natação, Tênis de campo, Tênis de mesa, Vôlei Adaptado, Dança de salão, Coreografia, Bocha, Buraco, Truco, Dama, Dominó, Malha e Xadrez.

A última etapa de 2024 dos Jogos da Melhor Idade será em Itatiba, no interior do Estado, entre os dias 12 e 18 de agosto, com a Final Estadual.