Artistas do Grande ABC se destacam no Prêmio 5lemento Hip Hop

Na última edição do Prêmio 5lemento Hip Hop, realizada no dia (6), no Matilha Cultural, em São Paulo, artistas da região do Grande ABC se destacaram ao conquistar importantes premiações. Preto W.O., de Ribeirão Pires, e a Batalha do Escuro, de Rio Grande da Serra, foram os grandes vencedores, evidenciando o talento local na cena hip hop.

Preto W.O. é o grande vencedor do Show do Ano

O evento, que chegou à sua sexta edição, foi promovido em parceria com o Projeto PodeRapsPodeCasts e teve como objetivo celebrar a cultura hip hop. Com um total impressionante de 103.764 votos populares, a premiação reconheceu os melhores artistas e iniciativas em 15 categorias.

Willians Freire de Oliveira, conhecido artisticamente como Preto W.O., é um veterano do hip hop com 30 anos de carreira.

Na cerimônia, Preto W.O. recebeu 33.559 votos (aproximadamente 32,3%) e foi agraciado com o troféu de Show do Ano. O artista já planeja expandir suas apresentações para várias cidades de São Paulo e Minas Gerais em 2024.

Batalha do Escuro

A Batalha do Escuro também fez história ao ser premiada na categoria Batalha de Rima. Com 36.551 votos (35,2%), o evento é uma iniciativa recente que visa fortalecer a cena hip hop em Rio Grande da Serra.

A Batalha do Escuro acontece todas as quintas-feiras às 19h na Praça da Bíblia, onde interessados podem obter mais informações através do Instagram: @batalhadoescuro.