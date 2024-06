ArraiAu Pet anima Parque Celso Daniel neste domingo

A segunda edição do ArraiAu Pet será realizada neste domingo (9) na tenda amarela do Parque Celso Daniel, das 9h às 13h. O evento promovido pela Prefeitura de Santo André, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, integra a programação do Junho Verde, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5).

Uma das atrações é o concurso de fantasia. O tutor pode levar seu pet caracterizado de vestimenta caipira e concorrer aos prêmios ofertados pelas empresas parceiras. As três melhores fantasias avaliadas pelos jurados serão premiadas.

A participação é gratuita. Basta levar o pet com fantasia caipira. A inscrição é feita no próprio local até momentos antes do concurso.

Eduardo Merlino/PSA

Além do concurso, o ArraiAu contará com especialistas para orientar os tutores sobre a saúde e bem-estar animal. Haverá também aplicação de medicamento contra pulgas, carrapatos e parasitas; cãominhada para tutores e cães da tenda amarela até o pet parque; e sorteio de diversos prêmios para todos os participantes.

O evento tem o apoio da Avante, Avicultura Artísia, Bioma Veterinária, Dr. Hato Hospital Veterinário, Lapavet – Centro de Diagnóstico Veterinário e Ossel Pet.

Eduardo Merlino/PSA

O Parque Celso Daniel está localizado na Avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim, na região central de Santo André.