Arraial Solidário de Santo André terá Falamansa, Wanessa Camargo e Maria Cecília & Rodolfo

A Prefeitura de Santo André divulgou nesta sexta-feira (7), durante evento no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo, a programação do Arraial Solidário 2024. As atrações musicais principais neste ano são Falamansa, Rastapé e Edu Ribeiro, Wanessa Camargo, Val Pinheiro e Maria Cecilia & Rodolfo, entre outras apresentações.

O evento terá a tradicional entrada solidária, que pode ser trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis. O montante arrecadado será enviado às 124 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade, por meio do Banco de Alimentos, as quais repassam os donativos para aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Mais um evento solidário que para nós é uma marca da gestão. Os eventos são grandes sucessos, as pessoas já contam com eles, com esse calendário. Muito legal essa confraternização e a cidade toda viva e ativa, como sociedade mesmo. É muito bom saber também que os eventos acontecem e que a gente consegue ajudar quem mais precisa”, enalteceu o prefeito Paulo Serra, sentado à mesa junto à primeira-dama Ana Carolina Serra, à presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Claudia de Fabris, e ao secretário de Assistência Social, Andre Scarpino.

As barracas com os mais variados tipos de guloseimas e bebidas ficarão mais uma vez sob responsabilidade das entidades assistenciais. Serão 48 delas, oferecendo comidas típicas juninas, além de food e beer trucks. “Esses eventos têm grande importância para a manutenção das entidades. Então uma conta de aluguel, uma conta de luz, água, o custeio das entidades, são pagos em grande parte com o que arrecadam nos eventos solidários aqui da prefeitura.”

Na sexta-feira (14) os festejos se iniciam às 18h e a banda de forró universitário Falamansa comanda a festa como grande atração da primeira noite de evento, a partir das 21h. Tato e companhia voltam a Santo André para apresentar seus grandes sucessos.

Já no sábado (15), a banda de forró universitário Rastapé convida o astro do reggae Edu Ribeiro (ex-Circuladô de Fulô) para uma parceria que promete fazer o público se mexer, a partir das 18h. O show principal do dia será comandado por Wanessa Camargo, às 20h30, com seus sucessos tanto dos anos 2000 quanto atuais, passeando pela carreira da cantora.

Atração no Arraial Solidário 2023 com uma grande performance em tributo a Marília Mendonça, Val Pinheiro está de volta com seu especial em homenagem à ‘Rainha da Sofrência’ uma das principais artistas do terceiro dia de apresentações, no domingo (16), a partir das 18h. O encerramento do dia fica sob a energia da dupla Maria Cecília & Rodolfo, a partir das 20h30.

A estrutura do Arraial Solidário ainda vai oferecer barracas com gamificação e tradicionalidades, como por exemplo touro mecânico, pescaria, martelo de força, jogo das argolas e brindes personalizados. Haverá ainda espaço kids.

Mascote do Fundo Social de Solidariedade, o Ursolino vai integrar as ativações, junto do correio elegante, pipoca, algodão doce e espaços instagramáveis. E não poderia faltar o Bingo Solidário, sábado e domingo, às 19h30, cuja renda da venda das cartelas é revertida ao Fundo Social de Solidariedade.

A Secretaria de Saúde de Santo André vai montar duas barracas nesta edição do evento: a barraca da vacinação, na qual pessoas a partir dos 6 meses podem se imunizar contra poliomielite e influenza, e a barraca das PICs (Práticas Interativas e Complementares), com auriculoterapia, ventosaterapia e acupuntura.

A edição de 2023 do Arraial Solidário reuniu aproximadamente 60 mil pessoas e arrecadou cerca de 13 toneladas de alimentos. Somada à arrecadação de 2022, o número supera 25 toneladas de não perecíveis destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Ao longo desses últimos anos, os andreenses vêm surpreendendo a cada evento. Todas as vezes eles superam as nossas expectativas. E o sucesso desses eventos fez com que eles tenham entrado no calendário oficial da Prefeitura. Mais do que isso, eles afloraram o sentimento que já faz parte do DNA da nossa gente, que é a solidariedade. Sempre falamos que a nossa maior motivação é que, enquanto a gente vai estar aqui festejando, milhares de pessoas vão estar em suas casas festejando a mesa com comida”, pontuou a presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Claudia de Fabris.

Financiamento

O prefeito Paulo Serra exaltou o fato de que parcela substancial do Arraial Solidário será financiada por empresas. “A gente está muito feliz porque conseguimos novamente ter praticamente oitenta por cento do evento financiado pela iniciativa privada. Este conceito solidário é importante pras marcas que participam. A gente sabe que isso agrega valor às marcas também”, afirmou o chefe do Paço andreense.

O Arraial Solidário 2024 é uma realização da Youp, com apresentação da AESA e da Patriani, patrocínio da Coop, co-patrocínio da Ossel Assistência e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André. O Bingo Solidário que será realizado no sábado e domingo será patrocinado pela Copafer e pelo Shopping ABC.

Programação :

Sexta-feira, 14 de junho

18h – Abertura

19h – Black Boots

21h – Falamansa

Sábado, 15 de junho

12h – Forró Pé de Calçada

13h – Balão de Baião

15h – Paulinho Nação & Forró Manero

16h30 – DJ Robson Garcia

17h30 – Rastapé & Edu Ribeiro

20h30 – Wanessa Camargo

Domingo, 16 de junho

12h – DJ Jadna

13h – Alex Sandro

15h30 – Gabriel Buscariolli

18h – Especial Marília Mendonça com Val Pinheiro

20h30 – Maria Cecília & Rodolfo

A programação completa pode ser conferida no site www.arraialsolidario2024.com.br

Serviço

Arraial Solidário 2024

Local: Estacionamento do Paço Municipal

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Datas: 14, 15 e 16 de junho

Horário: sexta, das 18h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h