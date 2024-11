Aqua+Festival de Artes Integradas do ABC acontece nesta quinta-feira (28)

Depois de estimular e fortalecer uma diversidade de artistas Andreenses iniciantes de diferentes idades com oficinas gratuitas de artes integradas, difundindo técnicas de aquarela, lambe-lambe, gravura, grafite e outras expressões bidimensionais; somadas a um encontro com a capoeira regado a pinturas do artista brasileiro Carybé. O projeto Aqua + Festival, fecha o ano realizando, no espaço. A Casa, localizada na Avenida Industrial, 1.740, bairro Jardim, Santo André, bem ao lado da estação Prefeito Saladino o Aqua +Festival de Artes Integradas, aberto a todos os artistas que passaram pelas oficinas e ao público em geral.

A programação contará com oficinas, aulas abertas e workshops que ocorrem simultaneamente das 15h às 18h e se encerra com uma apresentação musical, as inscrições podem ser realizadas na chegada.

PROGRAMAÇÃO:

15h: Abertura com convidados;

15h30h: Breaking com Bboy Lucky e Bruno

16h: Arte urbana e produção de cartaz (lambe-lambe) com Cristina Teles e Thiago Vaz

16h30: Henrique Trovador (música)

17h30: Aula aberta de forró com Ray Katytullin

18h30: Forró de Alumiá (para ouvir e dançar)

19h30: Encerramento

O Aqua + Festival é um projeto financiado por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) do Governo Federal, com patrocínio da empresa Wilson Sons e execução do Estúdio Cristina Teles com o objetivo de integrar diferentes expressões artísticas, territórios culturais e saberes coletivos. Todas as atividades são gratuitas.

SERVIÇO:

LOCAL: ESPAÇO A CASA – Avenida Industrial, 1740. Bairro Jardim | Santo André

Histórico do Projeto:

Ações realizadas durante o circuito na cidade de Santo André:

Residência: Workshop de Narração de Histórias ministrado por Cristina Teles, Júlio César Ferreira e Jeferson Sidnei da Cia Roda Viva de Teatro de Animação, no Cine Theatro Carlos Gomes;

Oficinas de aquarela e estamparia, ministrado por Cristina Teles na EMIA – Escola Municipal de Iniciação Artística

Residência: Workshops de aquarela e estamparia (Cristina Teles); cultura afrobrasileira (capoeira, maculelê), com Messias Beiço Gingaê; gravura com Renan Abel e arte-urbana (lambe-lambe) com Thiago Vaz, no espaço cultural A Casa;

Informações sobre os artistas convidados do encerramento:

LBboy – Lucky Tiago Santana Dos Santos, artisticamente conhecido como Bboy Lucky, dança desde 2008 e é arte educador e coreógrafo desde 2011. Membro da Back Spin Crew desde 2015, grupo que nasceu junto com a chegada da cultura Hip-Hop no Brasil em 1985, fundada pelo Cícero, Dyboy, Marcelinho e Thaíde. Desde então vem estudando as originais Street Dancers e se relacionando naturalmente com os pilares da Cultura Hip Hop Nacional, ministrando Oficinas de Breaking, competindo, sendo jurado e fazendo palestras.

Forró de Alumiá – O grupo tem como proposta expandir o leque rítmico e timbrístico do gênero forró a que normalmente este estilo é associado, com delicadas sonoridades e releituras bem próprias. A partir deste centro, também passeia por diferentes manifestações populares musicais e poéticas de todo nordeste e seus estados de fronteiras, lembrando a grandiosidade cultural que esta região representa. Composição: Lino Lírio – Vocal e Violão Maria Colibri – Vocal e Flauta Marta Roca – Vocal e Flauta Rodrigo Silva – Percussão

Henrique Trovador – Henrique Lima Cavalcanti é violonista e alaudista, pesquisador de música medieval, renascentista e canções folclóricas de diversas épocas. Neste evento, irá levar o seu concerto Ibéria, que se trata de uma coletânea de canções de Portugal, Espanha e França, países que compõem a Península Ibérica.