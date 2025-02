Aprovação do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo atinge 61%, indica pesquisa

Uma pesquisa realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro, envolvendo 1.644 eleitores com 16 anos ou mais, revelou que o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aprovado por 61% dos paulistas. O estudo, realizado pela Genial/Quaest e divulgado nesta quinta-feira (27), apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.

A pesquisa demonstra a continuidade da aprovação do governador, que se manteve estável ao longo do tempo, registrando 62% de aprovação em abril de 2024 e 61% em dezembro do mesmo ano. Em contrapartida, a taxa de desaprovação cresceu ligeiramente, passando de 26% em dezembro para 28% em fevereiro de 2025. A proporção de entrevistados que não souberam ou não responderam à questão caiu de 12% para 11% no mesmo período.

Os dados indicam que 41% dos eleitores avaliam o governo Tarcísio como positivo, um aumento em relação aos 37% registrados em dezembro de 2024. No entanto, a avaliação regular também permaneceu alta, com 34%, enquanto a porcentagem dos que consideram o governo negativo subiu para 14%. A distribuição das opiniões quanto à avaliação geral do governo é: positivo (41%), regular (34%), negativo (14%) e não sabem/não responderam (11%).

Quando analisada por faixa etária, a pesquisa revela diferenças significativas nas percepções. Entre os jovens de 16 a 30 anos, apenas 33% consideram a gestão positiva, enquanto essa porcentagem aumenta para 40% na faixa etária de 31 a 50 anos e atinge 47% entre os eleitores com 51 anos ou mais. Por outro lado, a avaliação negativa é mais prevalente entre os mais jovens.

A pesquisa também segmentou as avaliações por renda domiciliar. Para aqueles que recebem até dois salários mínimos, a aprovação é de 35%. Já entre os que têm uma renda entre dois e cinco salários mínimos, esse número sobe para 40%, enquanto entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, a aprovação chega a 45%.

Além da avaliação do governo atual, a pesquisa levantou questões sobre as intenções de voto para o governo do estado nas eleições de 2026. Caso as eleições ocorressem hoje, Tarcísio de Freitas seria o candidato preferido por 38% dos entrevistados. Fernando Haddad (PT) aparece com 15%, seguido por Pablo Marçal (PRTB) com 12% e Márcio França (PSB) com 6%. Indecisos totalizam 8%, enquanto aqueles que pretendem votar em branco ou nulo somam 21%.

Por fim, questionados sobre a reeleição do governador Tarcísio, 55% afirmaram que ele merece ser reeleito, enquanto 36% discordaram e 9% não souberam ou não responderam.