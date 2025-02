Tarcísio de Freitas apoia Bolsonaro em meio a investigações por plano golpista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos, demonstrou publicamente seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente sob investigação pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por supostas ligações com um plano golpista. Em uma postagem na plataforma X, Tarcísio enfatizou que Bolsonaro nunca esteve envolvido em ações que comprometessem a democracia.

“Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil. Este é um fato. Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do estado democrático de direito. Este é outro fato. Estamos juntos, presidente”, declarou Tarcísio.

Denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

No último dia 18, o procurador Paulo Gonet apresentou uma denúncia contra Bolsonaro e outras 33 pessoas, no âmbito de um inquérito relacionado a um suposto golpe de Estado. Gonet afirmou que o ex-presidente não apenas tinha conhecimento sobre as manobras golpistas, mas também desempenhou um papel central na articulação dessas ações.

As acusações levantadas contra Bolsonaro podem resultar em penas superiores a 43 anos de prisão, caso sejam confirmadas as alegações contidas na denúncia.

A defesa do ex-presidente refutou as acusações, classificando-as como infundadas e afirmando que não existem evidências concretas que o vinculem à narrativa apresentada pelo Ministério Público. “Nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrado”, argumentou a defesa.