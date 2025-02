Tarcísio de Freitas lidera intenções de voto para Governo de São Paulo 2026 em

O governador Tarcísio de Freitas é apontado como o grande favorito para vencer as eleições de 2026, segundo a pesquisa Realtime Big Data. A forte aprovação de seu governo e a falta de um adversário consolidado na oposição reforçam seu favoritismo. “Caso Tarcísio não seja candidato, nomes como Ricardo Nunes, Eduardo Bolsonaro e o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, ganham destaque”, avalia Wilson Pedroso, sócio estrategista da Realtime Big Data.

Tarcísio lidera em todos os cenários avaliados

De acordo com a pesquisa, Tarcísio de Freitas (Rep) tem 44% das intenções de voto contra Pablo Marçal (PRTB), com 20%, Geraldo Alckmin (PSB), com 13%, e Alexandre Padilha (PT), com 5%. Brancos e nulos somam 6%, e 12% dos eleitores não souberam ou não responderam.

Em outro cenário, Tarcísio aparece com 42%, seguido de Guilherme Boulos (21%), Pablo Marçal (19%) e Alckmin (9%). Já em uma disputa mais restrita, o governador atinge 55% contra Alckmin e Padilha, chegando a 57% contra Márcio França (PSB) e Padilha.

“O governador Tarcísio de Freitas é amplo favorito à reeleição. O desempenho abaixo do esperado de Geraldo Alckmin impressiona, considerando seu histórico no estado. Uma candidatura de Tarcísio ao Planalto deixaria o cenário paulista imprevisível, mas com tendência de vitória de um aliado seu”, analisa Bruno Soller, cientista político da Realtime Big Data.

Cenários sem Tarcísio apontam Ricardo Nunes como favorito

Nos cenários sem Tarcísio, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lidera com 37%, seguido por Alckmin (18%), Rodrigo Manga (9%) e Padilha (7%). O melhor desempenho de Alckmin, de 30%, ocorre contra Padilha (9%) e Felício Ramuth (4%). Caso Eduardo Bolsonaro seja candidato, ele alcança 42%, superando Alckmin (20%) e Padilha (6%).

No segundo turno, Tarcísio de Freitas vence em cinco cenários, atingindo 58% contra Alckmin (20%), 59% contra Márcio França (17%) e 61% contra Padilha (13%). Contra Pablo Marçal, o governador obtém 48%, e o adversário, 22%.

Aprovação do governo impulsiona favoritismo

A pesquisa também mediu a aprovação dos governos estadual e federal. Tarcísio de Freitas tem 62% de aprovação, contra 33% de desaprovação. O governo Lula recebeu 39% de aprovação e 55% de desaprovação.