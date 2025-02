Tarcísio reafirma que não será candidato à Presidência em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, reiterou seu compromisso com a gestão estadual e desmentiu rumores sobre uma possível candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. Em entrevista concedida à CNN Brasil, ele declarou: “Não sou candidato ano que vem a cargo federal”, enfatizando sua intenção de concentrar esforços nas questões relacionadas ao estado paulista.

Pesquisa aponta cenário eleitoral para 2026

Nesta segunda-feira, dia 3, uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Genial/Quaest revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera as intenções de voto para o Palácio do Planalto. No cenário apresentado, onde Tarcísio é considerado um dos concorrentes, Lula alcança 30% das preferências dos entrevistados, enquanto o governador paulista registra 13%.

A pesquisa foi conduzida entre os dias 23 e 26 de janeiro, com a participação de 4.500 pessoas maiores de 16 anos. A margem de erro é de um ponto percentual, com um índice de confiança estabelecido em 95%.

Durante a entrevista, Tarcísio afirmou que sua trajetória política para 2026 passa pela continuidade do seu trabalho em São Paulo, destacando a importância de apoiar um candidato à direita que possa disputar a presidência. “Meu caminho para 2026 é continuar em São Paulo e fazer um bom trabalho para ajudar um grupo (à direita) a chegar à Presidência da República”, comentou.

Oposição fragmentada e novos nomes para 2026

A pesquisa Genial/Quaest também evidenciou um panorama eleitoral em que Lula se destaca, enquanto as opções da oposição aparecem fragmentadas. Os nomes do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL-SP, e do ministro da Fazenda Fernando Haddad, do PT, foram identificados como as candidaturas mais rejeitadas pelo eleitorado.

Além de Tarcísio de Freitas, outros governadores estão sendo cogitados para a corrida presidencial de 2026, incluindo Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.