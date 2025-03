São Caetano lança nova etapa do programa Aprender Mais para enriquecer a educação

Programa instituído pela Prefeitura de São Caetano do Sul para melhorar ainda mais a qualidade da educação na cidade, o Aprender Mais começou nesta segunda-feira (10/3) uma nova etapa, com início das oficinas escolhidas por alunos e pais de estudantes no contraturno escolar.

No começo do ano, a Secretaria de Educação, atendendo demandas de pais e alunos, alterou alguns pontos do Ensino Integral, tornando as atividades extracurriculares facultativas para escolas de meio período com atividades extracurriculares. Também decidiu ouvir todos os atores envolvidos na educação de São Caetano para construção coletiva de política pública do setor.

Uma pesquisa foi realizada em todas as unidades escolares de meio período que ofertam complementação da carga horária no contraturno com projetos educacionais. Ali, pais puderam opinar sobre as oficinas, o número de atividades na semana e até mesmo se seu filho iria almoçar na escola.

A partir dos resultados, as escolas organizaram a grade de atividades extracurriculares e conseguiram até dimensionar a oferta de alimentação, evitando desperdício e atendendo com assertividade. Essas oficinas começaram a ser oferecidas nesta segunda-feira para a rede municipal.

O Programa Aprender Mais engloba dois segmentos: escolas integrais que oferecem aulas das 7h30 às 16h30 e as escolas de meio período que poderão ter a complementação da carga horária no contraturno por meio de projetos educacionais.

As oficinas conversam com as temáticas meio ambiente (educação ambiental, horta na escola), economia (empreendedorismo, educação financeira), saúde (educação alimentar, culinária, promoção de saúde), arte e diversidade cultural (música, dança, artes cênicas, artes visuais), ciência e tecnologia (Inteligência Artificial, robóticas, informática, laboratório de ciências), práticas corporais (esportes, ginásticas, lutas, jogos e brincadeiras) e projetos especiais (olimpíadas estudantis, preparatório para ingresso no ensino médio).

Há também parceria com as secretarias de Cultura e de Esporte para potencializar as atividades ofertadas no contraturno dos estudantes.

Com o lema Educação Que Acolhe, Escolhas Que Transformam, a Prefeitura de São Caetano tem como objetivo melhorar ainda mais os indicadores educacionais do município, que foi considerado pelo Censo 2022 a cidade com maior indicador de escolaridade, com média de 12,7 anos.