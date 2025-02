São Caetano tem o maior índice de escolaridade do Brasil, aponta Censo

São Caetano do Sul é a cidade brasileira com o maior índice de escolaridade, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados nesta quarta-feira (26/2), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número médio de anos de estudo de pessoas com mais de 25 anos é de 12,7 anos, o maior do Brasil. Como comparação, essa média nacional é de 9,6 anos.

“No que depender do nosso trabalho, além de manter São Caetano no topo do ranking, vamos seguir melhorando os indicadores, investindo na educação básica e ampliando a oferta de bolsas para as faculdades daqui. Educação é o verdadeiro caminho para o progresso de uma sociedade”, afirmou o prefeito Tite Campanella.

O Censo 2022 trouxe ainda outros dados que comprovam a excelência da Educação em São Caetano. A cidade obteve a maior taxa de frequência escolar bruta tanto na faixa etária entre 4 e 5 anos (97,8%) quanto na faixa etária de 18 a 24 anos (49,8%) em municípios acima de 100 mil habitantes. O município possui também a maior proporção da população com Ensino Superior (48,2%) do País.

O secretário de Educação de São Caetano, Fabiano Augusto João, destacou que os números mostram na prática uma orientação de fazer da escola um ambiente onde realmente as crianças e jovens queiram estar, com ações que extrapolam a sala de aula.

“A gente incentiva muito as escolas a adotarem práticas que permitam aos alunos enxergar o ambiente escolar de forma diferenciada. E, dentro do Programa Aprender Mais, essa possibilidade de permanência nas escolas será ampliada por meio de projetos extracurriculares. Esses projetos são construídos a partir de uma pesquisa prévia com a própria comunidade escolar, para que possamos oferecer aquilo que realmente o pessoal pede”, pontuou.

“Esses números também refletem o fato de São Caetano atender 100% da demanda de Ensino Infantil e Ensino Fundamental, além de garantir ao aluno que conclui o 9º ano conosco poder cursar o Ensino Médio na escola que temos (Alcina Dantas Feijão) e no convênio com o Colégio USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Sem falar nas bolsas de estudos na própria USCS e no Instituto Mauá de Tecnologia para o Ensino Superior”, adicionou Fabiano.

O reconhecimento da qualidade do ensino na cidade se deve a uma série de políticas e iniciativas que asseguram um ensino inclusivo, acessível, integral e de excelência. Entre os principais fatores que justificam esse destaque estão o atendimento universal na Educação Infantil e 100% das crianças em idade escolar do Ensino Fundamental matriculadas; educação em tempo integral com mais de 80% das escolas da rede oferecendo formação mais completa e diversificada para os estudantes; alimentação escolar de qualidade; matrículas priorizadas por geolocalização; e formação continuada para educadores.

COMBATE À EVASÃO

A rede municipal de ensino de São Caetano do Sul desenvolve um trabalho contínuo de monitoramento da frequência escolar, assegurando que os estudantes estejam efetivamente na sala de aula.

As equipes escolares acompanham sistematicamente a assiduidade dos alunos e, sempre que identificam ausências frequentes, realizam uma busca ativa para compreender as razões da evasão e propor soluções adequadas.

Esse processo envolve um trabalho intersetorial, em parceria com outras secretarias municipais, para atuar nas diversas causas do abandono escolar, sejam elas de ordem social, econômica ou familiar. Um dos principais instrumentos desse acompanhamento é o Programa Territórios Conectados, que integra diferentes setores da administração pública para garantir o direito à educação de todas as crianças e adolescentes do município.