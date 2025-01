Após grande sucesso em ano de estreia, “Patins na Tenda” volta nesta quarta-feira (8)

Nesta quarta-feira (8), das 18h30 às 22h, a Tenda Multicultural de Ribeirão Pires será palco de uma edição especial do projeto “Patins na Tenda”. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, o evento é gratuito e promete diversão para todas as idades. Os participantes terão a oportunidade de patinar em um espaço seguro e acolhedor, com o suporte de voluntários para iniciantes.

A iniciativa busca fomentar hábitos saudáveis, reduzir o tempo de crianças em telas eletrônicas e promover lazer para toda a família. Com foco na prática esportiva e na integração entre as famílias, o “Patins na Tenda” é um sucesso que tem se consolidado em Ribeirão Pires desde seu lançamento, em julho de 2024. A iniciativa, que acontece regularmente às quartas-feiras, exceto em dias de eventos na Tenda Multicultural, se tornou referência em lazer saudável para a comunidade local.

O projeto conta com o apoio da Comissão de Pais e Familiares das equipes de patinadores da região e de empresas parceiras, como MTR Topura, Veronezi Family, Oceanlimp, PMG-Móvel do Gesão, Pipocas Tigrinho, Rollers ABC, BrownInline, Rollers RP, Equipe Falcon e o projeto Morada dos Dragões. Essa ampla rede de apoio reforça a importância do evento para a cidade e para os esportistas locais.

O “Patins na Tenda” é voltado tanto para praticantes experientes quanto para iniciantes. Crianças, jovens e adultos poderão utilizar a pista de patinação montada na Tenda Multicultural, bastando levar seus próprios patins e equipamentos de segurança, como capacetes, joelheiras, cotoveleiras e munhequeiras. Para aqueles que estão começando, voluntários estarão à disposição para dar suporte técnico e orientações básicas.

Além de incentivar hábitos saudáveis, a proposta é oferecer uma alternativa de lazer que fortaleça os laços familiares e a convivência comunitária. “É uma forma de unir diversão e saúde, proporcionando às famílias momentos especiais longe do excesso de telas”, destaca o secretário de Juventude, Esportes e Lazer, que também reforça o compromisso do projeto em garantir segurança e acessibilidade a todos os participantes.

Os interessados devem levar seus próprios equipamentos de patinação, incluindo itens de segurança, como capacete, joelheira, cotoveleira e munhequeira, para garantir uma experiência segura e prazerosa.