APAS Experience ABC reúne supermercadistas, fornecedores e autoridades

A APAS Experience, promovida pela Associação Paulista de Supermercados (APAS), reuniu supermercadistas, fornecedores, indústria e autoridades na última quarta-feira, 16, Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, na região do ABC Paulista. O encontro faz parte da série de eventos que percorre o Estado de São Paulo até novembro e visa aproximar ainda mais os players do setor.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, esteve entre os presentes. “Reconheço o trabalho da APAS por muitos motivos, mas especialmente quando falo de emprego e renda, ponta propulsora da nossa economia. Graças ao esforço pela desburocratização, Santo André tem batido recordes de empregos, e os supermercados têm papel fundamental nisso”, ressaltou.

Conselheiro-administrativo da APAS, Antônio José Monte projetou o fechamento dos números de 2024. “O setor no ABC está em uma posição privilegiada. Todos os indicadores mostram uma representatividade forte no Estado e indicam ainda um crescimento de cerca de 4% até o fim do ano”, disse.

O diretor regional da APAS no ABC, Manoel Vitor Esplugues, contextualizou os números que destacam a importância e potência do setor na região. “Em 2023, os 1.165 estabelecimentos do ABC empregaram quase 36 mil pessoas e faturaram R$ 19,5 bilhões. Nos municípios da região, o setor é responsável por 6,5% do faturamento total do Estado de SP e por 5,4% do total de empregados”, afirmou.

Responsabilidade Social

“A APAS se preocupa fortemente em atuar para a valorização da cidadania e promoção da segurança alimentar no Estado. Além de ser uma porta de entrada no mercado de trabalho, o nosso setor é um verdadeiro ambiente democrático para todos os que o frequentam. E, por isso, considero a arrecadação de alimentos um dos pilares mais importantes da entidade”, comentou Leila Esplugues, vice-diretora de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Regional ABC.

A APAS tem parceria com o Prato Cheio, Sesc Mesa Brasil e Amigos do Bem. Após o evento, todos os excedentes dos alimentos expostos, além de itens de higiene, foram arrecadados e destinados a instituições sociais. Ao total, a arrecadação foi de 240 quilos. Em 2024, a APAS já doou 272 toneladas de alimentos e produtos de higiene. A meta inicial era de 100 toneladas.