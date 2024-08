Ao lado de Paulo Serra, Gilvan visita feiras livres e festival no Parque Ipiranguinha

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan teve agenda movimentada neste domingo (18). Sempre ao lado do prefeito Paulo Serra, o candidato rodou por diversos pontos da cidade e recebeu apoio da população ao visitar as feiras da Vila Luzita e da Vila Guiomar. Já na parte da tarde, Gilvan esteve no Festival do Morango, Churros e Chocolate que aconteceu no Parque Ipiranguinha.

“Temos conversado bastante com as pessoas e explicando que a minha candidatura representa a continuidade do trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Paulo Serra. A aceitação está sendo excelente em todas as regiões da cidade. Os andreenses sabem que Santo André passou por uma grande transformação nos últimos sete anos e meio e querem que o trabalho continue. Nosso compromisso é justamente esse, seguir o modelo de gestão que vem dando certo”, comentou Gilvan.

Em todas as agendas do dia Gilvan e Paulo Serra foram muito assediados e tiraram dezenas de fotos, além de ouvir histórias e testemunhos de como a vida dos andreenses melhorou nos últimos anos.

“Sabemos que ainda há muito o que ser feito, mas é inegável que a Santo André de hoje está muito melhor do que a de sete anos e meio atrás. Justamente para seguir essa transformação que escolhemos o nome do Gilvan. Ele é o cara que vai seguir trabalhando no mesmo modelo que adotamos. Um jeito de governar que cuida das pessoas e que tem compromisso com a cidade”, destacou Paulo Serra.