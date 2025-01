Aniversário de São Paulo: os melhores destinos gastronômicos para aproveitar a data

Comemorar os 471 anos de São Paulo no dia 25 de janeiro é a oportunidade perfeita para explorar a diversa cena gastronômica da cidade. Entre padarias tradicionais e restaurantes nos lugares mais badalados, a capital oferece opções para todos os gostos.

Localizado no Parque do Ibirapuera, o restaurante tem novas opções no cardápio criadas pelo chef Filipe Leite, com foco em ingredientes brasileiros como café, tucupi e banana-da-terra.

Entre as entradas, estão o Carpaccio de Wagyu, que combina queijo tulha, cebola-roxa em conserva, tomatinhos tostados, molho de Dijon com tucupi negro e folhas (R$ 84), e o Ceviche de Camarão, preparado com lula, palmito, molho cítrico de pitaia, avocado cremoso e batata-doce crocante (R$ 79).

Nos pratos principais, as sugestões incluem o Nosso Baião, que reúne arroz vermelho, carne seca desfiada, linguiça de cordeiro, feijão manteiguinha, tomatinhos, edamame, creme de queijo tulha e batata-doce crocante (R$ 99), e o Barreado do Selvagem, feito com peito de wagyu cozido lentamente com bacon e especiarias, acompanhado de mandioquinha, banana-da-terra grelhada, farofa de alho e cebolinha-roxa em conserva (R$ 79).

Para a sobremesa, o destaque é o Pudim de Doce de Leite, servido com caramelo de café, sorvete de cumaru e laranja confitada (R$ 39).

Serviço

Endereço: Portão 5, Parque Ibirapuera – Avenida Quarto Centenário, 454

Horário de funcionamento:

Terça à sexta-feira: das 12h às 16h e das 19h às 23h30

Sábado e domingo: das 12h às 17h e das 19h às 23h30

Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Capacidade: 230 pessoas

Pet Friendly

Valet Parking no local

Instagram: @selvagemibirapuera

Site: selvagemibirapuera.com.br

Inaugurada em dezembro de 2019, a Le Blé Casa de Pães surgiu diante da necessidade de seus sócios Fábio Pasquale e Martin Jirousek em encontrar pães artesanais de qualidade em São Paulo, com a missão de oferecer uma experiência única em atendimento e serviços diferenciados a qualquer hora do dia e da noite.

Sucesso de público desde então, a casa elaborou algumas novidades, que incluem patisseries e as viennoiseries nas versões de salgados tradicionais que saem do cardápio e dão espaço agora para produtos feitos com charcutaria produzida no local.

Os Enroladinhos de massa folhada (R$ 18) são confeccionados com recheios que combinam charcutaria artesanal com produtos selecionados de parceiros de longa data. Disponíveis nos sabores Pastrami com queijo prato e mostarda Dijon, Salsicha (recheado com salsicha artesanal feita na casa, queijo prato e Catupiry) e Queijo (com queijo Comté e cebolas caramelizadas).

Indispensável nas viennoiseries francesas, o Flan Parisien (R$ 18) é feito com uma massa parecida com a do pastel de nata português, em uma base de crème pâtisserie e três opções de cobertura: Geleia de Framboesa, Creme de avelã com chocolate artesanal da Le Blé e Limão Siciliano.

Outra novidade é o novo sabor de Entremet (R$ 32), o Citron (elaborada com bolacha pâte sablée de amêndoas na base e mousse de baunilha na massa, recheado com creme de limão siciliano).

Serviço

Instagram: @leblecasadepaes

Endereço:

Rua Pará, 252 – Higienópolis

Rua Padre João Manuel, 968 – Jardins

Horário de funcionamento: todos os dias, das 7h às 23h

Contato: (11) 3663-4626

Um dos restaurantes mais queridos da capital da moda, o L’Avenue chegou ao Brasil em 30 de julho, no Shopping Cidade Jardim.

O restaurante manteve o menu original francês, com destaque para o Foie Gras Frais de Canard (terrine de foie gras, flor de sal e torrada de pão levain) a R$ 190. Entre os principais, ganham destaque o Tom Yam Chili Sea Bass (com alcachofra, chilli sea bass, molho tom yam, limão kaffir, pimenta dedo de moça, coentro e gengibre) a R$ 170 e o Le Tigre (mignon grelhado marinado, com molho de peixe, pasta de camarão chilli, suco de limão e purê de pimenta) por R$ 139.

De sobremesa, o L’Avenue aposta nos clássicos Costes Crackers Cheesecake de R$ 48 e Pavlova de Frutas Vermelhas por R$ 58. Para beber, uma carta de vinhos enxuta e assertiva, com ênfase nos rótulos franceses e drinques autorais como o Cidade Jardim (gin, bitter de laranja, abacaxi, camomila e limão) de R$ 54.

Serviço

Instagram: @lavenuebrasil

Endereço: Av. Magalhães de Castro, 12.000

Horário de funcionamento:

Segunda a quinta-feira: 12h às 15h30 | 18h30 às 23h

Sexta-feira: 12h às 16h | 18h30 às 23h30

Sábado: 12h às 23h

Domingo: 12h às 22h30

Reservas: getinapp.com.br

Capacidade: 90 pessoas

Em comemoração ao Dia do Queijo, a Apeti Catupiry®, linha de queijos especiais da Catupiry®, se uniu à Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina, e à Grand Cru, maior importadora e distribuidora de vinhos finos da América Latina, para realizar uma série de eventos que exaltam esse match imbatível da gastronomia.

Nos dias 24 e 25 de janeiro, a Evino de Moema fará degustações de queijos e vinhos conduzida pela sommelier Valentina Rosella. Para petiscar, será servida uma sequência de queijos Apeti Catupiry® e também aperitivos, como as Tarteletes de Queijo Maturado com Mofo Azul Apeti Catupiry®.

Nas mesmas datas, a Evino de Perdizes servirá um jantar em cinco etapas (R$ 149), com harmonização de pratos como a Fonduta Picante de Provolone Apeti Catupiry®, (um creme aveludado com um toque de pimenta, finalizado com pistache tostado e figos desidratados, servido com crostini de fermentação natural), harmonizado com o vinho branco alemão Gustav Riesling, um dos best-sellers da Evino.

Serviço

Evino Moema: Av. Pavão, 683

Evino Perdizes: Rua Itapicuru, 616

Grand Cru Higienópolis: Rua Armando A. Penteado, 25

Miya Wine Bar: Rua Padre Carvalho, 55