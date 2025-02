Anhembi terá totens informativos e atendimento trilíngue da polícia para foliões

A Divisão Especializada de Atendimento ao Turista da Polícia Civil de São Paulo intensificou o atendimento durante os desfiles das escolas de samba do Carnaval 2025 de São Paulo. A divisão instalou uma Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) dentro do Sambódromo do Anhembi e mobilizou equipes para atuação em todos os dias de desfile – incluindo os grupos Especial e os de Acesso.

A delegada Fernanda Herbella, que coordena o atendimento ao turista na Polícia Civil de SP, informou que as equipes mobilizadas para a ação no Anhembi são preparadas para atender em inglês, espanhol, além do português, e também destacou a presença de policiais mulheres para atender denúncias e ocorrências envolvendo o público feminino.

“A Deatur está presente dentro do Sambódromo do Anhembi em todos os dias de eventos, e isso inclui os grupos Especial e os de Acesso”, disse a delegada. “Há uma delegacia completa instalada lá no portão 12 do Sambódromo e nessas equipes nós temos policiais fluentes em inglês e espanhol e também mulheres para atender ocorrências de mulheres.”

Um diferencial do atendimento da Deatur no Sambódromo para este ano está na prevenção. A divisão instalou dois totens informativos de LED com dicas de segurança para turistas. “É uma inovação para este Carnaval projetarmos dicas de segurança para os presentes no Sambódromo. Um recurso a mais para prevenção de crimes.”

Os totens vão relembrar dicas importantes para evitar transtornos em aglomerações, como manter o celular sempre à frente e por dentro das roupas, não aceitar bebidas de estranhos, manter o copo sempre no campo de visão, e não entregar cartão de crédito a vendedores em momentos de compra.

Não só no Anhembi: policiamento reforçado em todo o estado

As forças policiais do Estado de São Paulo ampliaram o policiamento na capital, grande São Paulo, interior e litoral durante o Carnaval 2025. Cerca de 20 mil policiais militares estão nas ruas diariamente para garantir a folia de 25 milhões de pessoas em todo o estado na Operação Carnaval. A Polícia Civil também reforça os plantões de atendimento e conta com novas tecnologias para auxiliar na prevenção de crimes.

Na cidade de São Paulo, segundo a PM, são esperados cerca de 16 milhões de foliões durante o Carnaval. O público vai aproveitar ao todo os 767 blocos cadastrados para a festa. Em todos os circuitos tem havido reforço no policiamento. O atendimento começou com os blocos de pré-Carnaval.

Para ampliar a segurança, são 160 postos de atendimento e 30 torres de observação, principalmente nos 14 megablocos, que têm previsão de atrair cerca de 500 mil pessoas por dia.