Desfiles no Sambódromo do Anhembi motivam desvio de itinerário a partir de sexta-feira, 28

A SPTrans informa que, nos dias 28 de fevereiro e 1º e 2 de março, sempre das 17h até as 9h do dia seguinte, a linha 9717/10 Jd. Almanara – Santana terá seu itinerário alterado em razão dos desfiles no Sambódromo Anhembi, Zona Norte

Acompanhe o desvio:

9717/10 Jd. Almanara – Santana

Ida: Av. Dep. Cantidio Sampaio, prosseguindo normal até a Rua Antônio Nascimento Moura, Av. Brás Leme, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, prosseguindo normal até a Rua Ezequiel Freire.

Volta: Rua Ezequiel Freire, prosseguindo normal até a Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Pça. Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Av. Brás Leme, Rua Marambaia, prosseguindo normal.

Operação de Ônibus no CarnavalA SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho por conta da passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site www.sptrans.com.br/carnaval e pesquisar a linha para verificar os desvios.