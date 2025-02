Domingão Tarifa Zero dá gratuidade a 3 milhões de passageiros no pré-Carnaval

Os foliões que se deslocaram por São Paulo neste domingo de pré-Carnaval (23) puderam aproveitar para viajar de graça nos ônibus municipais. O programa Domingão Tarifa Zero, criado pela Prefeitura em dezembro de 2023, transportou 3,03 milhões de passageiros de forma totalmente gratuita, atendendo tanto aqueles que estavam se divertindo quanto quem foi trabalhar. Quem ainda for pular o Carnaval também pode aproveitar o Domingão Tarifa Zero nos dois próximos domingos – 2 e 9 de março.

O número de passageiros neste domingo é 7,8% maior do que o do pré-Carnaval de 2024, quando foram registrados 2,81 milhões de embarques nos ônibus da cidade. Quando comparado com o último pré-Carnaval sem o Domingão, em 2023, o crescimento é ainda maior: 36%.

O público pôde usar o transporte coletivo para chegar aos blocos de rua e também para voltar do desfile do Grupo II no Sambódromo, onde havia duas linhas especiais ligando o Anhembi às estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda.

O Domingão Tarifa Zero é válido em todos os domingos, entre 0h e 23h59, e nos feriados de Natal, Ano Novo e Aniversário da Cidade. Desde 17/12/2023, o Programa Domingão Tarifa Zero transportou mais de 195 milhões de passageiros de forma gratuita.

O Bilhete Único é utilizado para liberar a catraca e permitir que os passageiros utilizem todo o veículo, sem qualquer cobrança de tarifa. Passageiros sem o cartão têm a viagem gratuita garantida, com a liberação na catraca sendo feita pelo cobrador ou pelo motorista.

Operação Carnaval

No total, mais de 800 funcionários, entre empregados da gestora do transporte e das operadoras, trabalharam nas ruas orientando motoristas de ônibus e passageiros sobre as cerca de 540 alterações nos itinerários, em pontos estratégicos da cidade.

Os pontos de ônibus também receberam 1,3 mil adesivos informando que aquele ponto estava temporariamente desativado e com um QR Code no qual o passageiro pode consultar a situação de sua linha.

Para todos os dias da folia – incluindo pré e pós-Carnaval – estão previstas cerca de 1,6 mil alterações de linhas e os passageiros podem consultar se seu trajeto será alterado no site da SPTrans.

Por conta dos desvios de Carnaval, cerca de 540 itinerários foram alterados ao longo de todo o fim de semana. A programação das alterações foi feita com antecedência. Para facilitar o deslocamento da população, a SPTrans criou um site específico com notícias sobre a operação de Carnaval e com uma ferramenta para consultar possíveis mudanças na sua linha: www.sptrans.com.br/carnaval.