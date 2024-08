AME Santo André inaugura espaço ecumênico

A diretoria-geral do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André, gerenciado pela FUABC em parceria com o Governo do Estado, entregou nesta semana um espaço ecumênico para utilização de colaboradores, pacientes e acompanhantes. O espaço, que funciona no primeiro andar, é aberto aos praticantes de todas as religiões para que as pessoas possam fazer suas reflexões, orações, meditações e exercitar a fé.

A criação de um espaço ecumênico visa a humanização do cuidado na unidade, um dos pilares essenciais da assistência em saúde. Os colaboradores se reúnem diariamente no local, que recebeu puffs e um aparador, para realizar uma breve oração antes de iniciar a jornada de trabalho. A ideia é que, mensalmente, a unidade promova encontros com diferentes líderes religiosos. “Percebi que precisávamos estimular isso, mas em um espaço mais adequado. Antes, os funcionários já se reuniam, mas em um pequeno consultório. Agora, o local foi ampliado e está à disposição dos colaboradores e público em geral praticantes de qualquer religião”, disse o diretor-geral da unidade, Victor Chiavegato.

Espaços de oração e o respeito às diferentes crenças religiosas dentro dos serviços de saúde são algumas das diretrizes estipuladas pela Política Nacional de Humanização (PNH), do Ministério da Saúde.