AME Santo André celebra 14 anos de excelência no atendimento à saúde

Na tarde de hoje, 25 de outubro, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Dr. Newton da Costa Brandão, o AME Santo André, comemorou seus 14 anos de atuação. Fundado em 26 de outubro de 2010, o AME é uma referência no atendimento especializado de baixa e média complexidade, oferecendo à população serviços de alta qualidade em diversas áreas da saúde.

Desde sua criação, a unidade é gerida pela Fundação do ABC e se destaca pelo comprometimento com a comunidade. Ao longo do último ano, foram realizados mais de 269 mil atendimentos, registrando um índice de satisfação de 100% entre os usuários. Com uma equipe composta por 232 colaboradores diretos e indiretos, o AME Santo André tem se consolidado como um pilar essencial na prestação de serviços de saúde na região.

O evento de comemoração contou com a presença de diversas autoridades. O Diretor-Geral do AME Santo André, Victor Chiavegato, abriu a cerimônia destacando o papel fundamental da unidade no sistema de saúde local. “Tem sido uma construção coletiva, com apoio importante do Estado. A equipe daqui do AME é muito colaborativa e dedicada. Agradeço a todos os municípios da região e especialmente a Santo André, que sempre nos apoia nas situações assistenciais envolvendo nossa unidade. Hoje atendemos 1.000 pessoas por dia, um volume enorme, e quando vemos nossa Ouvidoria são muitos e muitos elogios, confirmando o trabalho de excelência que realizamos aqui”, informou Chiavegato, que completou: “É uma grande satisfação receber nesta celebração a deputada Ana Carolina Serra. Um orgulho enorme ver sua atuação em favor da cidade e de toda a nossa região”.

Por sua vez, a deputada estadual Ana Carolina Serra reforçou a importância do AME para a população. “Parabenizo a todos vocês pelo atendimento à saúde de excelência e tudo aquilo que é preconizado no SUS. Essa equipe é responsável por acolher da melhor maneira as pessoas num momento de doença, num momento de grande fragilidade. Quem vem para cá, os pacientes, são a maior concretização deste compromisso com as pessoas, com a Saúde. Sempre me preocupei muito com a área da Saúde, pois sem saúde nós não produzimos, nós não cuidamos dos nossos. Por isso, a prioridade de todo e qualquer governo tem que ser a Saúde. Parabenizo a todos vocês por esses 14 anos de AME”.

Cássia Aparecida Oliveira Morales, gerente do Centro de Apoio Regional em Saúde 1, do Departamento Regional de Saúde 1 Grande São Paulo, acrescentou: “O AME Santo André é um serviço muito parceiro. Parabenizo a todos os colaboradores, que fazem o AME estar sempre bem avaliado, bem-posicionado”.

Dra. Luciane Suzano Pereira Cunha, diretora de Atenção à Saúde (DAS) da Secretaria de Saúde de Santo André, completou: “Só temos a agradecer a vocês. O AME apoia uma rede gigante, responsável pelo atendimento de tanta gente. É uma colaboração muito importante, uma parceria fundamental, e deixo aqui a gratidão em nome da Secretaria de Saúde de Santo André”.

REFERÊNCIA REGIONAL

Durante a celebração, os convidados assistiram a um vídeo comemorativo que retratou a trajetória e as conquistas do AME Santo André ao longo desses 14 anos. Em seguida, foram realizadas homenagens aos colaboradores que se destacaram no concurso interno “Colaborador com a Cara do AME”. Estiveram entre os premiados: Edna Vitorio Doconski; Fabio Pereira da Silva; Luana Daniella Silva; Rafaela Pêgo Galbier; Renato Gitti; Rita Maria dos Santos Spontão; Rosani Ivana da Silva; Ruth Lima Teixeira dos Santos; e Wanderson de Souza Silva.

O evento foi encerrado com a partilha de um bolo comemorativo, marcando mais um importante capítulo na história de sucesso do AME Santo André.