Alunos do ABC fizeram 7 milhões de exercícios na preparação para o Provão Paulista, Enem e outros vestibulares

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) responderam, neste ano, 136,2 milhões de atividades na ferramenta de apoio à preparação para o Provão Paulista Seriado, Enem e outros vestibulares, a Prepara SP. O número de exercícios feitos em 2024 é quase duas vezes maior do que a quantidade de atividades no aplicativo no ano passado, quando foram respondidas mais de 80 milhões de atividades. No ABC, foram 7 milhões de questões respondidas neste ano.

A ferramenta Prepara SP é oferecida aos estudantes por meio de parceria da Seduc-SP com o cursinho online “Me Salva!”, que oferece simulados, exercícios e apoio para que o estudante da rede estadual estabeleça o seu próprio cronograma de estudos.

São mais de 3.500 aulas disponíveis, com duração entre 10 e 15 minutos cada uma, com didática exclusiva. Os conteúdos da plataforma também são resumidos de forma escrita e disponibilizados digitalmente, a fim de auxiliar o estudante na assimilação e recapitulação do que foi visto em aula.

O uso da ferramenta não é obrigatório. Dos mais de 300 mil estudantes da rede estadual de ensino matriculados na 3ª série do Ensino Médio neste ano, 266 mil deles utilizaram a Prepara SP em algum momento deste ano. No ABC, 16,3 mil alunos acessaram a ferramenta no período.

Vitrine do Provão Paulista

De forma inédita, neste ano, a plataforma Prepara SP também foi utilizada como vitrine de histórias de sucesso. No ambiente virtual de aprendizagem, os estudantes da 3ª série também tiveram acesso a depoimentos de ex-alunos da rede estadual de ensino que atualmente estão matriculados no ensino superior após aprovação no Provão Paulista do ano passado.

Escola de cursos

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio que fizeram o Provão Paulista podem registrar seus cursos de preferência até 29 de novembro no portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Cada aluno pode registrar até oito opções de cursos, sendo dois deles na USP (Universidade de São Paulo), dois na Unesp (Universidade Estadual Paulista), dois deles na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e dois deles nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo).

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) também está entre as instituições de ensino superior parceiras do Provão Paulista, mas com aulas que terão início apenas no segundo semestre de 2025, assim como parte das turmas das Fatecs. Por isso, uma nova escolha de vagas no portal será aberta em março do ano que vem. Essa seleção será voltada a alunos classificados no Provão, mas que não estarão matriculados nas universidades e faculdades públicas paulistas.