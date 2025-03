Alunos de São Caetano festejam e aprendem sobre o Carnaval

O Carnaval tomou conta das escolas municipais de São Caetano do Sul. As unidades escolares organizaram bailes, aulas e atividades para contar sobre a mais tradicional festa cultural do Brasil e, claro, promover alegria entre os alunos.

Na EMEF Vicente Bastos, no Bairro São José, a diretoria realizou o VB Folia, um baile de carnaval entre as séries durante toda a quinta-feira (27/2). A atividade promoveu o contato dos estudantes com várias formas de celebrar a folia no Brasil.

“Fizemos um projeto sobre a importância da festa do Carnaval, com paródia, bonecos de Olinda, baile de Carnaval. Foi um momento super divertido e muito educativo para todas as crianças”, disse Claudia Costa Corujeira Colonnese, professora de artes da EMEF Vicente Bastos.

Diretora da unidade, Debora Mello de Almeida disse que o período de Carnaval dá início, na EMEF Vicente Bastos, a uma época de valorização da cultura brasileira, com atividades que se estendem por alguns meses. “Hoje o Carnaval é comemorado no Brasil inteiro, seja com desfile de samba ou blocos de rua, e essa é uma ótima oportunidade de conhecer e valorizar a cultura brasileira. “A gente começa com o projeto no baile, e se estende até o mês de junho, apresentações da festa cultural aqui na escola.”

Na EMEF Emef Maria Teresinha Dario Fiorotti, no Bairro Santa Maria, as crianças puderam ir de fantasias à escola. Sobraram princesas, super-heróis, jogadores de futebol e personagens de mangá. “Elas adoram vir com essas fantasias”, contou a diretora Antonieta de Simone.

Fauna e flora foi o tema da festa promovida na EMEF Padre Luiz Capra, no Bairro Nova Gerty. As crianças foram fantasiadas de animais e, na escola, ainda ganharam máscaras dos bichinhos para poder aprender sobre a importância de cada espécie para a natureza.

A EMI Maria Simonetti Thomé, no Bairro Cerâmica, também promoveu o dia da fantasia nesta sexta-feira (28/2). Na EMEF Anacleto Campanella, no Bairro Olímpico, as crianças aproveitaram o bailinho de Carnaval, com direito a muito confete e serpentina no pátio da escola