Carnaval em SP: Dicas para proteger as crianças durante as festividades

Com a chegada do Carnaval de Rua, a cidade de São Paulo se transforma em um grande palco de festividades, atraindo foliões de todas as idades, incluindo os mais jovens. Em meio a essa celebração, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), recomenda que os responsáveis pelas crianças adotem uma série de cuidados e precauções, uma vez que este grupo é especialmente vulnerável em questões de saúde.

A pediatra Jamile Brasil, superintendente médica do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (HMIMJ), compartilha orientações fundamentais para que os pequenos possam desfrutar das festividades com segurança e alegria:

Proteção contra o Calor

É crucial que as crianças estejam devidamente protegidas do calor intenso. O uso de chapéus, roupas leves e protetor solar com fator de proteção solar (FPS) superior a 30 é altamente recomendado. A aplicação do protetor deve ser feita a cada duas horas. Além disso, a desidratação pode ocorrer rapidamente em condições de calor e agitação; portanto, é importante oferecer água frequentemente, mesmo que as crianças não demonstrem sede.

Alimentação Adequada

Os responsáveis devem priorizar bebidas saudáveis, como sucos naturais e água de coco, evitando opções excessivamente açucaradas que podem intensificar a sensação de sede. É aconselhável servir refeições leves antes da saída e preparar lanches saudáveis para levar, como frutas e biscoitos integrais. Alimentos que foram expostos ao calor por longos períodos devem ser evitados para minimizar riscos de contaminação.

Escolha de Roupas e Fantasias

Para prevenir acidentes e quedas, é essencial optar por fantasias confortáveis e calçados apropriados que protejam os pés. Acessórios potencialmente perigosos, como capas longas ou itens pontiagudos, devem ser evitados. Também é importante ficar atento a desníveis no chão durante as festividades.

Segurança das Crianças

Para garantir a segurança dos pequenos, recomenda-se o uso de pulseiras de identificação contendo o nome e telefone dos responsáveis. Além disso, é útil estabelecer um ponto de encontro e ensinar as crianças a pedirem ajuda quando necessário.

Importância da Prevenção ao Longo do Ano

A prevenção deve ser uma prioridade constante, não se limitando apenas aos dias festivos. Os responsáveis devem manter a carteira de vacinação das crianças sempre atualizada, assegurando que todas as vacinas recomendadas pelo Calendário Nacional de Vacinação e pelo Programa Municipal de Imunização (PMI) estejam em dia. As vacinas são essenciais para proteger as crianças contra doenças infectocontagiosas como sarampo, Covid-19, paralisia infantil, tuberculose e meningite. Para adolescentes entre 10 e 14 anos, as Unidades Básicas de Saúde também oferecem doses da vacina contra dengue.