Baile de Carnaval reúne foliões dos Centros da Terceira Idade de São Caetano

O Carnaval de São Caetano do Sul mostrou que a festa é para todas as idades. Na quinta-feira (27/2), o CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) João Nicolau Braido, no Bairro São José, recebeu um grande baile de carnaval, reunindo cerca de 250 idosos, frequentadores dos sete CISEs da cidade, que capricharam nas fantasias e se divertiram ao som das marchinhas e danças típicas da festa.

O evento contou com a presença da Coordenadora da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), Lucila Lorenzini, além de vereadores e colaboradores. Os foliões, cheios de energia e animação, participaram de diversas atividades, incluindo o tradicional desfile de fantasias, que premiou as mais criativas e originais.

Lucila destacou a importância do evento para a socialização dos idosos. “Esse é um dia de alegria e eles se divertem, confeccionam suas roupas, colocam toda a criatividade que têm para fora. Essa confraternização é uma forma de socialização, interação e de explorar a imaginação”, afirmou.

Ao longo da semana, a programação carnavalesca contou com aulas interativas, permitindo que os alunos dos CISEs preparassem suas fantasias e se envolvessem com o espírito da festa. “Eu amo fazer parte disso, porque me ajuda a ter amigos, a conversar, distrair a minha mente e, claro, ficar linda pra dançar com esses professores maravilhosos”, revelou Ana Mélia Farias, frequentadora do CISE.

O evento reforçou o compromisso da cidade com a promoção da saúde e bem-estar da Terceira Idade, destacando a importância das atividades culturais e de convivência para manter os idosos ativos e socialmente engajados.



Crédito:Gabriela Gonçalves / PMSCS

