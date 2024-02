Alunos de Etecs e Fatecs do ABC e região embarcam para intercâmbio na Inglaterra e EUA

Dez estudantes das Escolas Técnicas (Etec) e Faculdades de Tecnologia (Fatec) estaduais do ABC e região embarcam entre os dias 9 e 10 de fevereiro para o Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS). Durante um mês, os jovens irão cursar inglês e terão a oportunidade de conhecer a cultura do país onde estarão, a partir de visitas aos principais pontos turísticos. Os destinos deste grupo são Inglaterra e EUA.

Os participantes foram selecionados pela Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) do CPS, de acordo com o desempenho escolar. As seguintes despesas: passagem aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e tag de identificação das malas serão pagas pelo CPS, que nesta edição, oferece 332 bolsas.