Almoço nas férias: prazo para inscrições em escolas do ABC é prorrogado 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou até terça-feira (17) o prazo para inscrições de familiares de estudantes interessados no almoço nas férias. Entre os dias 2 e 31 de janeiro, escolas da rede estadual de ensino vão oferecer refeições a alunos que queiram complementar alimentação durante o recesso escolar.

O almoço será servido, de segunda a sexta, no horário entre 11h e 13h30 em unidades da rede centralizada – aquelas escolas em que os contratos das cozinheiras e compras de insumos são feitos diretamente pela pasta.

No ABC, as escolas estaduais que participam da iniciativa estão localizadas nas cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Para que os estudantes possam frequentar a escola no horário do almoço durante o mês de janeiro, pais e familiares devem responder à pesquisa de intenção por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou manifestar interesse diretamente na unidade de ensino de origem de cada estudante.

É preciso que a escola tenha conhecimento dos interessados na alimentação escolar com antecedência, para que o almoço seja preparado de acordo com a demanda, evitando desperdício de alimentos.

Assim como nos outros períodos do ano, o cardápio das refeições servidas nas escolas em janeiro será supervisionado pela equipe de nutricionistas da Seduc-SP e visa sempre manter a oferta de refeições balanceadas.