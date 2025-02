Alerta de terremoto não foi emitido pela Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado informa que não emitiu nenhum alerta de terremoto na madrugada desta sexta-feira (14).

Segundo o Centro de Sismologia da USP, não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado de São Paulo.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, não há nenhuma ocorrência registrada nem foi realizado atendimento pelas equipes das Defesas Civis municipais.

Na madrugada desta sexta-feira (14), milhares de moradores do estado de São Paulo com sistema Android no celular receberam um alerta de terremoto com epicentro no litoral norte de São Paulo, a cerca de 55 km de Ubatuba, com magnitude de 5,5.

“Não houve terremoto, não houve qualquer registro de sensores ou sismógrafos distribuídos no nosso estado que detectou qualquer tipo de movimentação de terra aqui no nosso continente. Todo continente sul-americano está em cima de uma placa sedimentada e única, então o risco de terremoto é muito baixo. Tivemos registros anteriores de terremotos que ocorreram muito distantes do Brasil, então a população pode ficar tranquila porque o Brasil é um país seguro que está em cima de uma placa única que não se movimenta”, afirmou o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, Henguel Pereira.