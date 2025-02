Monitoramento de moluscos bivalves no litoral norte de SP: resultados promissores

Recentemente, o litoral norte de São Paulo foi alvo de investigações após a aparição de uma mancha vermelha associada a um protozoário ciliado denominado Mesodonium rubrum. Em resposta, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), conduziu coletas de amostras em cultivos de moluscos bivalves nos dias 4 e 5 de fevereiro. Esta ação se insere nas atividades rotineiras do Plano Estadual de Monitoramento de Moluscos Bivalves (PEMMOBI).

Nesta terça-feira, 11, foram divulgados os resultados das análises realizadas, que indicaram a ausência de contaminação por ficotoxinas na carne de ostras e mexilhões nas áreas monitoradas. Essas substâncias, geradas por microalgas, são conhecidas por causarem sérios problemas de saúde quando consumidas através de moluscos contaminados.

A médica-veterinária Ieda Blanco, que atua como gerente do Programa Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos (PESAAq) e coordena o PEMMOBI, destacou que as análises confirmaram que a mancha vermelha observada não era resultado da presença de algas tóxicas. Essa informação é parte do trabalho conjunto do Grupo Interinstitucional para Gestão Integrada de Riscos Associados a Florações de Microalgas Tóxicas, que inclui as Secretarias de Saúde (SES) e Meio Ambiente (SEMIL).

Além da análise da presença de microalgas e ficotoxinas, as coletas também permitiram a realização de testes para quantificação microbiológica. Os resultados revelaram contaminação bacteriana em algumas regiões. Ieda Blanco alertou que “os níveis encontrados podem ser tratados através de métodos térmicos ou depuração em estabelecimentos devidamente inspecionados”. Ela enfatizou ainda a importância da população verificar a origem dos moluscos, especialmente aqueles consumidos crus, e lembrou que um mapa atualizado sobre as condições das áreas de cultivo em São Paulo está disponível para consulta pública no site da CDA.