Defesa Agropecuária intensifica vigilância para detecção de ocorrência de Maré Vermelha

Após a sinalização de uma floração de microalgas com contaminação de moluscos bivalves, conhecida como Maré Vermelha, no litoral de Santa Catarina e do Paraná, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) através da sua Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) intensifica os trabalhos de vigilância, em atuação conjunta com as Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, para detecção da presença de microalgas no litoral paulista e de possíveis agravos à saúde pública, em cumprimento ao Plano Estadual de Contingência, que atua especificamente em situações emergenciais de florações dessas microalgas, potencialmente tóxicas, no litoral paulista.

As ações conjuntas previstas pelo Plano de Contingência permitem a pronta resposta das instituições envolvidas, evitando prejuízos à saúde pública e são complementares ao plano estadual de monitoramento de moluscos bivalves, que realiza, periodicamente, coletas para análises laboratoriais que garantem a segurança no consumo de vieiras e ostras cultivadas no litoral paulista.

“A Defesa Agropecuária coletou, no dia 30/07, amostras de água de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba para análise da presença de microalgas pela CETESB, não tendo sido observadas microalgas em quantidades que possam desencadear contaminações de moluscos e peixes ou risco à saúde humana”, comenta Ieda Blanco, médica-veterinária e gerente do Programa Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos (PESAAq).

Nesta segunda-feira (5), foram realizadas coletas no litoral sul, em Cananéia, para mais análises de água, e na semana do dia 12, as coletas irão abranger todo o litoral e, além das análises de água, partes comestíveis de animais também serão coletadas.

Os resultados são prontamente enviados às autoridades competentes, à cadeia produtiva e amplamente divulgados ao público em geral, que pode consultar a situação atualizada nos mapas disponíveis no site da Defesa Agropecuária em Link.

Maré Vermelha

A maré vermelha é um fenômeno natural que provoca manchas de coloração escura na água do mar. As manchas são causadas pelo crescimento excessivo de algas microscópicas em um processo chamado de floração.

“As florações de microalgas se caracterizam pelo crescimento abrupto de algumas espécies de algas no ambiente aquático, formando manchas de colorações variadas e ocasionalmente espuma nas águas. Surgem naturalmente nos oceanos e alteram as condições ambientais, podendo causar mortalidade de peixes e representar riscos à saúde humana, com ameaças à balneabilidade das praias e acúmulo de toxinas nocivas à saúde humana em espécies marinhas, especialmente ostras e mexilhões”, explica Ieda.