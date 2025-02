Alerta de suposto terremoto é enviado a moradores de SP e RJ

Na madrugada desta sexta-feira (14), um alerta emitido pelo Google notificou usuários de celulares com sistema operacional Android sobre um suposto terremoto localizado a 55 km de Ubatuba, no litoral paulista. O aviso, embora direcionado ao litoral, também chegou a residentes da capital paulista e do Rio de Janeiro.

Até o momento, não foram registradas evidências de tremores na região litorânea ou na capital de São Paulo. A Defesa Civil do estado afirmou que não emitiu qualquer alerta relacionado a terremotos nesta data. Em uma comunicação divulgada às 3h10, a instituição esclareceu: “Não há registro de ocorrência relacionada com possível terremoto no estado”.

Reprodução

Investigações junto à Defesa Civil confirmaram que o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) também não detectou abalos sísmicos na área. Além disso, as equipes das defesas civis municipais não reportaram nenhuma ocorrência associada ao alerta.

A magnitude do terremoto indicado no aviso variava entre 4,2 e 5,5, e o alerta foi enviado por volta das 2h20 desta sexta-feira. Este episódio gerou preocupação entre os moradores, mas as autoridades reforçam que não há motivo para alarme.

Notícias recentes sobre desastres naturais incluem um terremoto devastador que resultou na morte de mais de 2 mil pessoas no Marrocos, além de imagens capturadas por câmeras de segurança mostrando a correria após os tremores.