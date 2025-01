Akira Auriani assume prefeitura de Rio Grande da Serra

Akira Auriani (PSB), foi eleito prefeito de Rio Grande da Serra com uma expressiva votação de 68,58% dos votos válidos no primeiro turno das eleições de 2024.

Com 39 anos, Auriani é casado e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possuir ensino superior completo. Além disso, seu patrimônio é estimado em R$ 114.000 e ele exerce a função de empresário.

A vice-prefeita, Vilma Marcelino, do PSDB, tem 52 anos, é solteira e também possui ensino superior completo. Seu patrimônio declarado é de R$ 73.000, e ela atua como psicóloga.

Vereadores eleitos

As eleições de 2024 também resultaram na escolha de 13 vereadores para o município. Os novos representantes são:

Agnaldo do Salgado (AVANTE) – 49 anos, comerciante, patrimônio de R$ 160.000.

Bibinho (PSD) – 51 anos, vereador, patrimônio de R$ 65.000.

Claudinho Monteiro (PP) – 46 anos, vereador, patrimônio declarado de R$ 0.

Claúdio Bento (PSB) – 53 anos, ocupação “outros”, patrimônio declarado de R$ 0.

Fubá (PC do B) – 49 anos, ocupação “outros”, patrimônio de R$ 54.200.

Leandro Ramos (CIDADANIA) – 36 anos, comerciante, patrimônio declarado de R$ 0.

Leonardo Alves (PSDB) – 22 anos, professor e instrutor, patrimônio declarado de R$ 0.

Marcelo Cabeleireiro (PSD) – 47 anos, vereador, patrimônio de R$ 250.000.

Marcos Tico (REPUBLICANOS) – 39 anos, vereador, patrimônio de R$ 450.000.

Ronaldo Araujo (PSB) – 44 anos, comerciante, patrimônio de R$ 75.000.

Salinho (PSB) – 30 anos, ocupação “outros”, patrimônio de R$ 20.000.

Tio Lê (AVANTE) – 41 anos, motorista particular, patrimônio de R$ 73.000.

Zé Carlos (SOLIDARIEDADE) – 50 anos, advogado, patrimônio de R$ 27.000.

Desafios da gestão

A função do prefeito inclui a responsabilidade pela gestão financeira do município e pela implementação das políticas públicas em áreas essenciais como saúde e educação. Para tal tarefa, o prefeito conta com uma equipe de secretários e deve colaborar com os vereadores que atuam na esfera legislativa local.

Os vereadores desempenham um papel crucial na elaboração e proposição de leis municipais e são responsáveis por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA). Eventuais mudanças nas funções dos vereadores podem ocorrer caso eles assumam cargos na prefeitura, sendo substituídos por suplentes quando necessário.

Esta reportagem foi gerada automaticamente sob a supervisão da equipe jornalística e está sujeita a atualizações. Para reportar erros ou inconsistências, entre em contato conosco através dos canais disponíveis.