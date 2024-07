Agenda cultural destaca cinema, teatro e literatura em Diadema

A agenda cultural da primeira quinzena de agosto em Diadema está repleta de atividades diferenciadas para todos os públicos. Os fãs de teatro, literatura e cinema poderão conferir diversos eventos nos centros culturais e bibliotecas espalhados pelo município.

Para quem gosta de teatro e de um encontro em família, as sugestões são as montagens infantis “Zebra Sem Nome”, com direção de Marina Esteve, e “Estórias Brincantes de Muitos Paizinhos”, da Cia do Abração, no Centro Cultural Diadema. Ambos os eventos são livres para todos os públicos.

Os leitores também poderão participar da contação de história “Viagem Literária: No Reino da Pedra Fina”, uma atividade proveniente do edital do SisEB, que traz o ator e contador de histórias Márcio Maracajá, na Biblioteca Olíria de Campos Barros.

Se sua preferência é por cinema, vale a pena conferir, no Teatro Clara Nunes, o projeto “Projeto Cinema & Café”, com o curta metragem de Lucas Chagas, que conta o período mais dramático da jornada de um migrante baiano que dedicou sua vida a construir coisas.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link.

Confira a programação (sujeita a alterações):

06/08 – Terça-feira – 10h30

Centro Cultural Diadema

Rua Graciosa, 300 – Centro

“Zebra Sem Nome” (Teatro Infantil)

09/08 – Sexta-Feira – 09h

Biblioteca Olíria de Campos Barro

Rua Graciosa, 300 – Centro

“Viagem Literária: No Reino da Pedra Fina” (Encontro Literário)

10/08 – Sábado – 16h

Centro Cultural Diadema

Rua Graciosa, 300 – Centro

“Estórias Brincantes de Muitos Paizinhos” (Contação de Histórias)

14/08 – Quarta-Feira – 19h

Biblioteca Olíria de Campos Barro

Rua Graciosa, 300 – Centro

“Entre Páginas: Stella D’Avansso” (Encontro Literário)

16/08 – Sexta-Feira – 20h (Audiovisual)

Teatro Clara Nunes

Rua Graciosa, 300 – Centro

“Projeto Cinema & Café: Audiovisual Em Diversos Formatos: Zé Tonho” (Audiovisual)