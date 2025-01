Agências do Trabalhador do DF Oferecem 178 Vagas com Salários de Até R$ 3,5 Mil

As Agências do Trabalhador no Distrito Federal anunciaram a disponibilização de 178 vagas de emprego nesta quarta-feira (22), abrangendo uma variedade de perfis profissionais e níveis de escolaridade. As oportunidades incluem posições destinadas a pessoas com deficiência e para o programa Jovem Aprendiz.

Entre as ofertas, destaca-se o cargo de mestre de obras, que possui duas vagas disponíveis em Ceilândia, apresentando a maior remuneração da lista, com um salário de R$ 3,5 mil. Para se candidatar a essa posição, é necessário que os interessados tenham completado o ensino fundamental e possuam experiência comprovada na área.

Outro cargo em evidência é o de atendente de lanchonete, que conta com 11 vagas abertas em Taguatinga. Para esta função, a exigência é apenas o ensino médio completo, sem necessidade de experiência anterior, e a remuneração é de R$ 1.518.

Os candidatos interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Sine Fácil ou visitar uma das 14 Agências do Trabalhador do DF, que funcionam das 8h às 17h. Mesmo aqueles que não encontrarem uma vaga que lhes interesse no momento são encorajados a realizar o cadastro, pois isso pode facilitar futuras oportunidades, já que o sistema analisa os perfis dos candidatos em relação às necessidades das empresas.

Empregadores que desejam divulgar suas vagas ou agendar entrevistas nas agências têm à disposição opções de cadastro presencial ou através do aplicativo Sine Fácil. Também é possível utilizar atendimento via e-mail ([email protected]) ou pelo Canal do Empregador disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).