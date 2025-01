Idoso de 62 anos foge do presídio da Papuda e provoca operação policial no DF

Na madrugada da última sexta-feira (3), um homem de 62 anos, identificado como Argemiro Antonio da Silva, escapou da ala destinada a idosos do complexo penitenciário da Papuda, localizado no Distrito Federal.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a fuga foi detectada por volta das 7h durante uma conferência de rotina realizada por policiais penais que estavam em serviço. O órgão destacou que, assim que a ausência foi confirmada, uma operação de busca foi imediatamente iniciada na área ao redor do estabelecimento prisional.

A secretaria também mencionou que uma ocorrência policial foi registrada e que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a perícia no local.

Em 2022, Argemiro teve um pedido de revisão de pena negado por um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Segundo informações da Defensoria Pública, o homem havia sido condenado a penas somando cerca de 135 anos e já havia cumprido mais de 21 anos em regime fechado. As condenações incluem crimes graves como roubo, extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Atualmente, equipes especializadas da Polícia Penal estão empenhadas na recaptura do foragido em toda a região do DF. O governo local ressalta que qualquer informação relacionada ao paradeiro de fugitivos do sistema penitenciário pode ser reportada à Polícia Penal do DF pelo telefone (61) 99666-6000, à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) pelo número 190 e à PCDF pelo 197, garantindo o anonimato das denúncias.

Argemiro estava custodiado no bloco voltado para idosos no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) da Papuda, situado a aproximadamente 20 km do Palácio do Planalto, em Brasília.