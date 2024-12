Grupo GR oferece 113 vagas de emprego em São Paulo    

O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, está com 113 oportunidades de trabalho abertas para diferentes funções em São Paulo. Entre os destaques estão 48 vagas para controladores de acesso, 24 vagas para agentes de conservação e 16 vagas para vigilantes, entre outros.

Os candidatos selecionados serão contratados sob o regime CLT e receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. A empresa, que está com cerca de 200 vagas de emprego este mês em todo o Brasil, oferece treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional.

As informações sobre as vagas e orientações para os candidatos se inscreverem aos processos seletivos estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco.

Se preferirem a inscrição pessoalmente, os candidatos podem se dirigir ao prédio da Associação Comercial de São Paulo, na Avenida Mário Lopes Leão, 406, Santo Amaro, às segundas, terças e quartas, das 9h às 11h30.

Confira o total de vagas em São Paulo:

SÃO PAULO AGENTE DE CONSERVAÇÃO 24 ASCENSORISTA 1 ATENDENTE 3 AUX. DE MONITORAMENTO 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 6 BOMBEIRO 1 CONTROLADOR DE ACESSO 48 ENC. DE SERVIÇOS GERAIS 1 INSPETOR 1 MONITORADOR DE CFTV 2 PORTEIRO 1 RECEPCIONISTA 4 RECEPCIONISTA BILÍNGUE 3 VIGILANTE 9 VIGILANTE LÍDER 1 VIGILANTE LÍDER CONDUTOR 2 VIGILANTE OP. DE MONITORAMENTO 1 VSPP 2 VSPP OP. DE MONITORAMENTO 1 TOTAL GERAL 113

Sobre o Grupo GR

O Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista.