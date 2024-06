Agência GABC debate parcerias visando o fortalecimento da Indústria no Grande ABC

Em Brasília, o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, Aroaldo da Silva, esteve reunido com o presidente da ABDI (Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Ricardo Cappelli, para debater o futuro das Indústrias nas sete cidades da região. A agenda ocorreu nesta quinta-feira (27/07) e contou com a presença do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moises Selerges.

Na pauta, estiveram diversas questões sobre a política industrial brasileira, a NIB (Nova Indústria Brasil), e debates sobre a participação dos segmentos e territórios nesse processo. Além disso, os presentes detalharam sobre uma cooperação entre a Associação e a região do Grande ABC.

Segundo o presidente Aroaldo da Silva, o objetivo é realizar uma cooperação institucional com o objetivo de fortalecer a Indústria na região e suas cadeias de valor.

“A ABDI já realiza parcerias com algumas universidades, mas agora estamos trabalhando uma cooperação institucional com a região através do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e a Agência”, detalhou o presidente da entidade regional.

A ABDI é uma entidade vinculada ao Ministério da Economia do Brasil, que tem como objetivo promover a inovação e o desenvolvimento industrial no país. Criada em 2004, é responsável por formular e implementar políticas públicas voltadas para a competitividade, a inovação e a sustentabilidade do setor industrial brasileiro. A agência tem atuado em parceria com empresas, instituições de pesquisa e universidades, visando impulsionar a competitividade e a capacidade inovadora do setor produtivo brasileiro.