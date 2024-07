Agência do INSS em Diadema reabre no início do próximo ano

A espera que se arrasta desde 2020 chegou ao fim. A Prefeitura de Diadema e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) assinaram um convênio nesta quinta-feira, 4 de julho, que oficializa a reabertura da unidade no município. A partir do primeiro semestre de 2025, a população de Diadema poderá novamente contar com os serviços do INSS.

Em 2020, a unidade que funcionava na Avenida Antonio Piranga foi fechada devido ao término do convênio, mas agora, com essa nova parceria, a comunidade terá acesso facilitado aos atendimentos essenciais.

O atendimento será realizado em um amplo imóvel com mais de 600 metros quadrados, localizado na Rua Graciosa, região Central da cidade e de fácil acesso. O aluguel e a adaptação do imóvel, de acordo com o projeto enviado pelo INSS, são de responsabilidades da Prefeitura.

O secretário adjunto de Governo, Ricardo Perez, explicou que foi longo o processo de apresentação de documentos e tratativas com o governo federal. “É um processo burocrático e que precisa de muito cuidado. Mas agora está assinado, nós já vamos iniciar a fase de adaptação do imóvel e a expectativa é que a agência comece a funcionar no primeiro semestre de 2025”, pontuou.

Desde que assumiu a Prefeitura de Diadema, em 2021, o prefeito José de Filippi Júnior vem se empenhando no diálogo com o INSS para a reabertura da agência na cidade. No entanto, apenas depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que realmente houve avanços.

“Estive no final do ano passado com a gerente-executiva no ABCD do Inss, Dulce Marin, e essa conversa foi essencial para chegarmos neste dia, assinando esse convênio, trazendo de volta para a cidade esse serviço tão importante para a nossa população”, exaltou o prefeito.

Receita Federal

O anúncio sobre a assinatura do convênio com o INSS foi feito na manhã desta quinta-feira, durante evento de inauguração do Posto PAV (Posto de Atendimento Virtual) da Receita Federal, que foi realizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O novo PAV atenderá de segunda a sexta, das 10h às 16h, na SEDET (Av. Antônio Piranga, 1.116 – Centro, Diadema). São esperados cerca de 500 atendimentos por mês.