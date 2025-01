Afoxé Ilê Omo Dadá realiza apresentação gratuita no IMS Paulista

O IMS Paulista inicia sua programação musical de 2025 com uma apresentação do Afoxé Ilê Omo Dadá. Com entrada gratuita, o evento acontece neste sábado, dia 25 de janeiro, às 11h, e celebra uma das mais importantes manifestações culturais afro-brasileiras.

Criado em 1980 no bairro Parque Peruche, na Zona Norte de São Paulo, o Afoxé Ilê Omo Dadá é responsável por abrir os desfiles oficiais das escolas de samba do carnaval de São Paulo, reunindo centenas de pessoas de diferentes gerações, vestidas com as cores do orixá homenageado de cada ano. Fundado pela Iyalorixá Wanda de Oxum e pelo Ogã Gilberto de Exu, nomes centrais que representam as religiões de matriz africana no Brasil, o Afoxé Ilê Omo Dadá traz em seu bojo a tradição mais antiga, com a corte, a comissão de frente e a charanga, aos moldes das grandes orquestras africanas.

O afoxé é uma expressão cultural que transcende o âmbito do entretenimento carnavalesco, e revela-se como uma manifestação profundamente enraizada nas tradições religiosas e culturais de matriz africana. Com origens no Candomblé, essa manifestação carrega consigo o ritmo cadenciado do ijexá, cânticos sagrados, indumentárias tradicionais e instrumentos emblemáticos, como o xequerê (agbê), que, juntos, compõem um espetáculo repleto de significado espiritual e ancestralidade.

Surgido no contexto do movimento afrorreligioso que começou a se expandir no Brasil por volta de 1885, inicialmente na Bahia, o afoxé é uma das muitas expressões da riqueza cultural afro-brasileira, com profundas raízes na tradição iorubá. Seus participantes estão diretamente ligados a terreiros de Candomblé, reforçando o caráter sagrado e comunitário dessa manifestação.

Entre os destaques do repertório que será apresentado no IMS Paulista, estão algumas cantigas compostas pelo Ogã Gilberto de Exu, como: “Cantiga de Exu”, “Cantiga de Ogum”, “Cantiga de Iemanjá” e “Cantigas de Oxalá”, entre outras. Na ocasião, ainda serão interpretadas algumas cantigas que estão em domínio público, como: “Afoxé Loni”, “Emoriô”, “Adaba orô mafé” e “Ojo matin dolaie”.

Serviço: Afoxé Ilê Omo Dadá no IMS Paulista

Apresentado por: Aina Margot Silva (canto), Akin de Oliveira (agbê), Alex de Moraes Silva (agogô), Caio Ferreira (ilu), Cauê Luis Costa Paixão (agogô), Débora Rodrigues (porta-estandarte), Felipe Adriano Silva de Oliveira (ilu), Flávia de Oliveira (agbê), João Batista (ilu), Pedro Rodrigues (ilu), Pingo – Edimilson Santos (canto) e Tunji de Oliveira (ilu).

25 de janeiro (sábado), às 11h

Térreo | IMS Paulista

150 lugares em pé + 30 lugares sentados (público preferencial)

Entrada gratuita. Classificação livre.

Evento com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais)

IMS Paulista

Avenida Paulista, 2424. São Paulo

Horário de funcionamento: Terça a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h.