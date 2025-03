Adolescentes da Fundação CASA de São Bernardo visitam CTPB

Quatro adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA São Bernardo I tiveram a oportunidade de visitar o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), localizado no Parque Fontes do Ipiranga, em São Paulo. Durante a atividade, realizada no dia 27 de fevereiro, os jovens conheceram as instalações de um dos maiores complexos esportivos paralímpicos da América Latina e participaram de simulações de treinos conduzidas por profissionais que trabalham com os atletas brasileiros.

O CTPB, equipamento da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, abriga uma estrutura de ponta para 20 modalidades paraolímpicas, como atletismo, natação, basquete em cadeira de rodas e goalball, além de oferecer alojamentos, refeitório e espaços administrativos, reforçando sua missão de posicionar o Brasil entre as maiores potências esportivas do mundo e ampliar o acesso ao esporte para pessoas com deficiência.

Para a diretora do CASA São Bernardo I, Shirlei Claudino da Silva “essa experiência proporcionou aos adolescentes um novo olhar sobre superação e inclusão, inspirando-os a acreditar em seu potencial e enxergar o esporte como uma ferramenta de transformação social”.

Diálogo sobre diversidade religiosa

Dando continuidade ao trabalho pedagógico, no dia 28 de fevereiro, o CASA São Bernardo I promoveu uma palestra sobre religiões de matrizes africanas. A atividade apresentou aos adolescentes a história dessas tradições no Brasil, ressaltando o legado cultural trazido pelos povos africanos escravizados e sua influência nas práticas religiosas brasileiras.

Durante o encontro, foram abordados aspectos fundamentais da Umbanda e do Candomblé, como os orixás, a importância dos rituais, o uso de instrumentos musicais como atabaques e a simbologia de objetos sagrados, como guias e velas. Também foram explicadas as diferenças entre essas religiões e a resistência histórica dessas práticas diante da discriminação ao longo dos séculos.

“Promover debates sobre diversidade religiosa é essencial para quebrar estigmas e fortalecer a convivência respeitosa entre diferentes crenças, promovendo o respeito mútuo e ampliando a consciência social durante o processo socioeducativo”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.



Crédito:Divulgação Diálogo sobre diversidade religiosa também é destaque em ação pedagógica do CASA São Bernardo I