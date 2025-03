Adolescentes da Fundação CASA de Santo André conquistam torneio regional de futebol

Os jovens da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Santo André II são os grandes campeões da fase regional do Grande ABC e Litoral da XX Copa CASA de Futebol. A final, realizada nesta quinta-feira (06/03) no Instituto Neymar Jr., em Praia Grande, foi marcada por muita emoção. Com uma virada nos minutos finais, a equipe venceu o CASA Vila de São Vicente por 3 a 2, garantindo vaga na fase estadual do maior campeonato de futebol do país para adolescentes em medida socioeducativa.

A partida começou equilibrada, com a equipe de São Vicente abrindo o placar no primeiro tempo, mas o time de Santo André reagiu na etapa final, empatou duas vezes e virou o jogo nos minutos finais. A vitória foi confirmada com a defesa do goleiro do CASA Santo André II em um pênalti decisivo, a dois minutos do apito final.

Ao término da partida, os adolescentes receberam troféus e medalhas em reconhecimento ao esforço e ao espírito esportivo demonstrados. Além de Santo André II e São Vicente, participaram da fase classificatória da Divisão Regional Litoral (DRL) da Fundação CASA os jovens dos centros socioeducativos Praia Grande I, Peruíbe, Guarujá, Santo André I e São Bernardo I.

A fase regional contou com o apoio da ONG Arenas Esporte e Vida e a cessão do campo pelo Instituto Neymar Jr., que recebeu o jogo decisivo. A assistente social do Instituto, Renata da Silva Rodrigues, ressaltou a importância da parceria. “O Instituto Neymar Jr. tem como missão ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao abrir nossas portas para a Copa CASA, reafirmamos o poder do esporte como um caminho de inclusão e transformação”, afirmou.

Para o diretor-adjunto da DRL, Reginaldo Adriano Cont, “o esporte é uma ferramenta poderosa na ressocialização dos jovens, pois incentiva o trabalho em equipe, a disciplina e a superação. A cada edição da Copa CASA, vemos o crescimento e o envolvimento dos adolescentes, que se dedicam e demonstram muito talento dentro de campo”.

Agora, o CASA Santo André II se junta aos outros campeões regionais para disputar a fase estadual da Copa CASA de Futebol, ao lado dos centros socioeducativos Mário Covas e Juquiá (ambos da capital), Tamoios (São José dos Campos), Esperança (Itapetininga), Morro Azul (Limeira), Vitória Régia (Lins) e São Carlos. Os jogos em formato eliminatório estão previstos para a próxima semana em São Paulo e Santa Bárbara d’Oeste.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destacou o impacto positivo da competição. “O futebol é uma paixão para muitos desses jovens e, por meio da Copa CASA, eles vivenciam essa experiência de forma saudável. O esporte tem um papel fundamental na construção de novos caminhos para esses adolescentes”, afirmou.

Copa CASA de Futebol

A Copa CASA de Futebol é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação. Realizada anualmente desde 2005, com exceção de 2021, quando foi suspensa devido à pandemia de Covid-19, a competição ocorre em duas fases: regional e estadual.

Na fase regional, os times locais, organizados conforme as divisões regionais da Fundação CASA, competem entre si, e os vencedores de cada região avançam para a etapa estadual. A fase estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, com apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF), é dividida em eliminatória e final.

Na classificatória, as oito equipes vencedoras das etapas regionais disputam quatro vagas para a fase final. Na etapa decisiva, acontecem os jogos semifinais e a grande final.