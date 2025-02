Educação e qualificação profissional: construindo oportunidades para os jovens da Fundação CASA

Acredito que a educação transforma vidas. Na Fundação CASA, nosso compromisso é garantir que cada adolescente atendido tenha acesso ao conhecimento e a oportunidades reais de crescimento. Em 2024, avançamos muito nessa missão. O índice de progressão na alfabetização e letramento saltou de 44,68% para 71,31%, resultado direto das 1.253 oficinas pedagógicas realizadas ao longo do ano, beneficiando mais de 11 mil jovens.

Outro grande avanço foi na certificação profissional. Nossa meta era alcançar 80% de jovens certificados em cursos de Formação Profissional Básica, mas superamos essa expectativa e chegamos a 95,5%. Isso significa que 4.668 adolescentes saíram ou sairão da Fundação CASA qualificados para o mercado de trabalho, ampliando suas possibilidades de futuro.

Esses avanços só foram possíveis porque trabalhamos em parceria. A Fundação CASA, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, tem contado com o apoio do governador Tarcísio de Freitas para fortalecer as políticas públicas voltadas à educação e à reintegração social. Além da escolarização e da formação profissional, estimulamos a continuidade dos estudos. Em 2024, 263 jovens prestaram o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 61 foram aprovados. Outros 89 participaram do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). Além disso, 1.401 jovens fizeram o Encceja PPL, 242 prestaram o Enem PPL e 1.238 participaram do Provão Paulista.

Acredito que a educação vai além da sala de aula. Por isso, investimos também em cultura e esporte como ferramentas fundamentais da socioeducação. No último ano, 1.952 adolescentes participaram de atividades esportivas em parceria com clubes, SESC, prefeituras e secretarias de esporte. Além disso, capacitamos 185 profissionais de Educação Física para ampliar o impacto dessas ações. No campo cultural, 1.100 adolescentes participaram das oficinas musicais do programa Guri, 1.485 visitaram museus e 372 jovens se envolveram em eventos artísticos como o MusiCASA e o Nós Pela Cultura, fortalecendo o protagonismo juvenil.

Ver esses resultados me dá a certeza de que estamos no caminho certo. Cada jovem que passa pela Fundação CASA precisa encontrar oportunidades reais para reescrever sua história. O crescimento no índice de aprendizagem, o acesso ao ensino técnico e superior e a qualificação profissional mostram que estamos oferecendo ferramentas concretas para que esses adolescentes possam construir um futuro diferente.

Para 2025, nosso desafio será ainda maior. Queremos ampliar a certificação profissional, expandir o acesso à educação e fortalecer ainda mais nossas ações pedagógicas. Vamos investir na criação de novas salas de leitura, na qualificação dos acervos literários e na oferta de mais cursos profissionalizantes. Seguiremos acompanhando cada jovem de perto, garantindo que a educação continue sendo o maior caminho para a transformação social.