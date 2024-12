SP sanciona mais investimentos para o Time São Paulo Paralímpico em 2025

Nesta sexta-feira (13), o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), anunciou o aumento no investimento direcionado ao Time São Paulo Paralímpico em 2025. Quatro atletas de alto rendimento chegam para somar a equipe paulista que passa a ter no próximo ano 153 esportistas patrocinados, com o aporte financeiro de mais de R$ 8 milhões.

Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, o Time SP conquistou 35 das 89 medalhas da delegação brasileira ou 40% do total. Nomes como Jerusa Geber, Beth Gomes, Júlio César Agripino, Rayane Soares e Mariana D’Andrea brilharam no lugar mais alto do pódio e quebrando recordes em suas modalidades.

Criado em 2011, o Time SP já contemplou atletas que representaram o Brasil em quatro edições de Jogos Paralímpicos (Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024), além de três edições de Jogos Parapan-Americanos (Toronto 2015, Lima 2019 e Santiago 2023). Desde 2023, o Governo de SP já aumentou em mais de R$ 2 milhões o patrocínio e também a quantidade de esportistas. Para 2025, as metas para os patrocinados serão: conquistar 25 medalhas em campeonatos mundiais e posicionar 40 atletas entre a 1ª e a 4ª posição no ranking mundial das modalidades atendidas pelo programa.

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o fomento ao esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão e de transformação social. “Por meio do Time São Paulo Paralímpico, mostramos que as pessoas com deficiência têm capacidade de alcançar grandes conquistas, inspirando toda a sociedade. Jovens com deficiência, ao verem essas histórias, encontram referências e estímulos para perseguir seus próprios sonhos. O Time SP é um movimento que celebra a força, a resiliência e o potencial humano. Estamos pensando no futuro do esporte e na inclusão plena das pessoas com deficiência. Essa é uma prioridade que vai além das medalhas, trata-se de construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos”, destacou.

Para o presidente do CPB, Mizael Conrado, as ações do Governo de São Paulo são fundamentais para o desenvolvimento do esporte olímpico. “O Time SP é um dos primeiros projetos estaduais de apoio direto ao atleta e com o valor recorde, sem dúvida, que vai motivar outros estados a potencializar também os seus programas. Essa ampliação mostra que a parceria tem dado muito certo”, destacou Mizael.

Além do apoio financeiro, a SEDPcD, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), oferece aos atletas do Time SP uma estrutura de alto rendimento, que inclui equipes multidisciplinares formadas por técnicos, fisioterapeutas, psicólogos e cientistas do esporte. Os profissionais acompanharão os atletas em treinamentos e competições, assegurando um suporte abrangente para o desenvolvimento de suas carreiras. Os atletas do Time São Paulo Paralímpico são indicados pelas devidas confederações e analisados pela SEDPcD e CPB.

Os esportistas do Time SP realizam seus treinamentos no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), estrutura implementada em 2016 pelo Governo de SP, por meio da SEDPcD. Considerado um dos centros de treinamento mais bem equipados e adaptados do mundo, o espaço dispõe de 95 mil metros quadrados de área construída, com espaços para a prática das 16 modalidades, as quais os atletas do Time SP fazem parte. Como resultado do trabalho de excelência realizado pelo CPB, o Governo de SP anunciou em agosto deste ano a prorrogação da parceria para a gestão do Centro de Treinamento Paralímpico por mais 35 anos.